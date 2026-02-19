Odsúdený námestník ministra obrany chce bojovať proti Ukrajine. Športuje, schudol. Putinovi ľudia naňho kašľú

Najprv pripomeňme, že Ivanova prísne potrestali za prijímanie veľkých úplatkov. Namiesto chystaných veľkolepých osláv svojich 50. narodenín, ktoré mal v auguste 2025, si musel zvykať na väzenský režim. Mesiac pred jeho životným jubileom ho odsúdili na 13 rokov. Súd sa stotožnil s tvrdením obžaloby, že Ivanov sa celkovo nezákonne obohatil až o 1,185 miliardy rubľov. V prepočte je to približne 13 miliónov eur. Úplatky bral od firiem za prideľovanie zákaziek ministerstva obrany.
Až na niekoľko výnimiek (napríklad odsúdenie za terorizmus alebo za extrémizmus) môžu ruskí trestanci požiadať o podpísanie kontraktu s rezortom obrany, v ktorom sa zaviažu, že najmenej 12 mesiacov odslúžia v „špeciálnej vojenskej operácii", ako Kremeľ označuje inváziu na Ukrajinu. Týmto spôsobom sa dostalo na front aj nemálo vrahov, Ivanovovi, ktorý bol „iba" finančnou pijavicou na ministerstve obrany, však úrady doteraz nevyhoveli.
Prvýkrát sa obrátil na úrady v septembri 2025, čo bolo krátko po tom, čo rozsudok nad ním nadobudol právoplatnosť. „Chcem uplatniť svoje ústavné právo brániť vlasť v podmienkach špeciálnej vojenskej operácie," objasnil vtedy svoju žiadosť. Spresnil, že by chcel plniť úlohy, ktoré zodpovedajú jeho vojenskej hodnosti. Ivanov je major. (Nie generál, pretože na rozdiel od väčšiny čelných predstaviteľov ministerstva obrany nemá profesnú kariéru spojenú iba s vojskom, dlhé roky pôsobil v biznise.)
Potrestaný exnámestník ministra obrany podčiarkol, že je pripravený vykonávať rozkazy aj ako príslušník bojových jednotiek, čiže dal jasne najavo, že nepredpokladá, že by ho zaradili niekam do tylu. Denis Balujev, advokát Ivanova, sa vtedy zdôveril, že podanie žiadosti ho nenadchlo: „Nie som optimistický v súvislosti s nápadom môjho klienta, lebo je to často jednosmerná letenka," obrazne sa vyjadril právny zástupca v narážke na to, že veľmi veľa trestancov, ktorí podpísali kontrakt, zomrelo počas bojov. „Ako právnik však nemôžem konať inak, ako presadzovať práva môjho klienta," dodal Balujev v septembri lanského roku.
Akú odpoveď dostal Ivanov? „V októbri 2025 ho odmietli, ako dôvod uviedli nedostatok pozícií v jeho vojenskej špecializácii v skupine Západ," napísal server Nastojaščeje vremja. Vyznelo to čudne. Rusí generáli sú totiž vďační za každú posilu, pretože v bojoch proti Ukrajincom zaznamenávajú veľké straty živej sily.
Ivanova to nepochybne sklamalo, jeho reakcia sa v médiách neobjavila, no zamietnutú žiadosť komentoval Balujev. Povedal, že rozhodnutie ho neprekvapilo, lebo si uvedomuje, že je riziko poslať na front človeka, ktorý disponuje tajnými štátnymi informáciami zo svojho pôsobenia na vedúcej pozícii na ministerstve obrany. Môžeme len špekulovať, že či sa v Moskve obávali, že Ukrajinci by mohli Ivanova zajať alebo skôr mali strach, že by prebehol na druhú stranu… V Kyjeve by jednoznačne v takom prípade získali mimoriadne cenný zdroj informácií. Prípadne by ho mohli „posunúť" ako prebehlíka svojim západným spojencom, ktorí by mu zariadili nový život výmenou za vyzradenie tajomstiev.
Po niekoľkých mesiacoch sa Ivanov usiluje zase podpísať kontrakt s ministerstvom obrany. Už to však nie je len žiadosť, ale aj žaloba. O čo ide? „Ivanov tvrdí, že predmetnú žiadosť podal ešte v novembri 2025, ale stále nedostal odpoveď," informoval Kommersant. Uväznený major poukazuje na to, že úrady sú povinné reagovať v zákonnej lehote 30 dní. Pretože od novembra lanského roku do februára 2026 uplynulo už privdeľa času, rozhodol sa obrátiť sa na súd. „V žalobe podanej na moskovský súd požaduje, aby boli obžalovaní funkcionári za svoju nečinnosť a aby boli prinútení uzavrieť s ním kontrakt," uviedol Kommersant s tým, že žiadosť Ivanova im pošta doručila 3. novembra 2025.
Mimochodom, Ivanov argumentuje, že je vhodný adept na front aj tým, že za mrežami športuje, vďaka čomu sa mu podarilo schudnúť. Zároveň upozorňuje, že v jeho prípade neexistujú zákonné prekážky, aby ho nemohli zobrať na rusko-ukrajinský front:ubezpečuje, že je zdravotne spôsobilý, a tiež spĺňa podmienku, aby uchádzač mal menej ako 65 rokov. Ukazuje sa, že mu to nie je nič platné: Putinovi ľudia naňho kašľú…