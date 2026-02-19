VIDEO: Oslavy sa nečakane zvrhli. Duchovný ovracal prezidenta

Prezident Laj Čching-te, oblečený v červenom, stál vedľa Lin Pej-chua, predstaveného Chrámu bojových rituálov v Tchaj-nane, keď sa duchovnému náhle priťažilo. Zo záznamov je zrejmé, že začal žmurkať a pôsobil nestabilne. Krátko nato si priložil ruku k ústam, no zvracaniu už nedokázal zabrániť.
Lin následne rýchlo odišiel bokom a oprel sa o blízky stôl, zatiaľ čo mu prítomní pribehli na pomoc. Prezident, ktorý sa pred vstupom do politiky venoval medicíne, najprv ustúpil, no vzápätí sa vrátil a začal duchovnému asistovať. Organizátori medzičasom program dočasne zastavili a zabezpečili potrebné ošetrenie.
Po pokračovaní podujatia prezident podľa portálu Daily Mail uviedol, že viacerí členovia Linovej rodiny nedávno prekonali nákazu norovírusom, a preto existuje možnosť, že sa infikoval aj samotný duchovný. Lin sa neskôr účastníkom ospravedlnil a vyjadril poľutovanie nad vzniknutou situáciou, ktorú označil za nešťastnú, no nevyhnutnú. Zároveň potvrdil, že išlo o vírusové ochorenie.