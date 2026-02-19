VIDEO: Oslavy sa nečakane zvrhli. Duchovný ovracal prezidenta

Fio bankaFio banka
Oslavy lunárneho nového roka na Taiwane nadobudli nečakaný priebeh po tom, čo sa počas slávnostného programu náhle zhoršil zdravotný stav jedného z chrámových predstaviteľov. Duchovnému prišlo nevoľno a ozvracal prezidenta Laj Čching-tea. Prítomní diváci zostali zaskočení a organizátori boli nútení podujatie na istý čas prerušiť. Prezident neskôr vysvetlil, že príčinou ťažkostí mohol byť norovírus.

19.02.2026 17:46
Prišlo mu zle. Duchovný ovracal prezidenta
Zdroj: Reuters

Prezident Laj Čching-te, oblečený v červenom, stál vedľa Lin Pej-chua, predstaveného Chrámu bojových rituálov v Tchaj-nane, keď sa duchovnému náhle priťažilo. Zo záznamov je zrejmé, že začal žmurkať a pôsobil nestabilne. Krátko nato si priložil ruku k ústam, no zvracaniu už nedokázal zabrániť.

Lin následne rýchlo odišiel bokom a oprel sa o blízky stôl, zatiaľ čo mu prítomní pribehli na pomoc. Prezident, ktorý sa pred vstupom do politiky venoval medicíne, najprv ustúpil, no vzápätí sa vrátil a začal duchovnému asistovať. Organizátori medzičasom program dočasne zastavili a zabezpečili potrebné ošetrenie.

Po pokračovaní podujatia prezident podľa portálu Daily Mail uviedol, že viacerí členovia Linovej rodiny nedávno prekonali nákazu norovírusom, a preto existuje možnosť, že sa infikoval aj samotný duchovný. Lin sa neskôr účastníkom ospravedlnil a vyjadril poľutovanie nad vzniknutou situáciou, ktorú označil za nešťastnú, no nevyhnutnú. Zároveň potvrdil, že išlo o vírusové ochorenie.

