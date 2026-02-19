Fio bankaFio banka
Prípad, ktorý šokoval. Partnerku nechal zmrznúť pod Grossglocknerom, teraz čelí súdu

Rakúsky súd dnes začal vypočutie v prípade muža, ktorý zanechal svoju partnerku v mrazivom počasí pri výstupe na najvyššiu rakúsku horu Grossglockner. 37-ročný muž tvrdí, že za jej smrť nenesie trestnú zodpovednosť, lebo obaja plánovali výpravu spoločne, napísala agentúra APA. Prokuratúra však zastáva názor, že bol skúsenejší a pri príprave výstupu i počas neho urobil množstvo chýb a za tragédiu je zodpovedný. Hrozia mu až tri roky väzenia. Proces môže poslúžiť ako precedens pre ďalšie podobné tragédie, uviedla stanica BBC.

19.02.2026 19:55
„Je mi to neskonale ľúto,“ ospravedlnil sa počas svojej viac ako dvojhodinovej výpovede pred súdom v Innsbrucku muž označovaný rakúskymi médiami ako Thomas P. Podľa APA popisoval, že jeho priateľka mala veľmi rada hory, bola dobre trénovaná a celú výpravu naplánovala s ním. Zároveň odmietol, že by mal skúsenosti horského sprievodcu a mohol výstup lepšie naplánovať.

33-ročná Kerstin G. zomrela na podchladenie počas vlaňajšej januárovej noci približne 40 metrov pod vrcholom hory vysokej 3798 metrov. Obhajca Kurt Jelinek tvrdí, že žena počas výpravy dlho nejavila žiadne známky únavy a keď popoludní obaja dosiahli posledný bod, z ktorého sa ešte dalo vrátiť späť do východiskového miesta, bolo všetko v poriadku a rozhodli sa pokračovať. Jej stav sa náhle zhoršil až neskôr večer, keď sa už približovali k vrcholu. Podľa obhajcu urobil muž všetko, čo bolo v jeho silách a vydal sa pre pomoc.

Prokuratúra naproti tomu tvrdí, že bol ako skúsenejší z páru zodpovedný za plánovanie výstupu a urobil množstvo chýb. Okrem iného nemali dostatočnú výbavu pre zimné podmienky a vyrazili o dve hodiny neskôr ako plánovali. Žena išla v mäkkých topánkach nevhodných pre horský terén a na veľmi náročnú výpravu vyrazila bez skúseností s podobne ťažkými akciami, za čo podľa prokuratúry nesie zodpovednosť jej partner, ktorého možno považovať za vodcu výstupu.

Muž tiež včas nezavolal pomoc vo chvíli, keď jeho partnerka začala mať problémy, uviedli prokurátori. Pod horou ten večer fúkal vietor s rýchlosťou vyše 70 kilometrov za hodinu a teplota klesla pod mínus osem stupňov, počas nárazov vetra dosiahla pocitová teplota až mínus 20. Podľa prokuratúry mal muž vyslať núdzový signál policajnému vrtuľníku, ktorý oblasťou prelietal okolo 22:50, keď už bola dvojica v núdzi. Jelinek však tvrdí, že v tej chvíli bolo ešte všetko v poriadku. Jeho klient sa s políciou spojil až pol hodiny po polnoci, keď podľa obhajcu žiadal o pomoc. Obsah rozhovoru však nie je známy a prokuratúra tvrdí, že na ďalšie snahy polície spojiť sa s ním muž nereagoval. Ženu zanechal na mieste a sám vyrazil cez vrchol hory pre pomoc.

Nočná záchranná akcia s vrtuľníkom v silnom vetre však nebola možná a žena v mraze noc neprežila.

Súd rozhoduje o tom, či má byť muž potrestaný za to, že ako skúsenejší člen výpravy prispel svojimi chybami k úmrtiu svojej partnerky. Podľa BBC proces vzbudil veľký záujem medzi horolezeckou a alpinistickou komunitou v Rakúsku i zahraničí, keďže môže mať vplyv na hodnotenie ďalších podobných prípadov.

Na vypočutie si súd pozval celkovo 15 svedkov vrátane rodičov zosnulej ženy. Jej partnerovi hrozia až tri roky väzenia. Kedy sudca vynesie rozsudok, nie je jasné, uviedla APA.

