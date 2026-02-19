Banka J.P. Morgan dostala rekordnú pokutu za nesprávne vykazovanie rizík

ECB uviedla, že porušenie bolo výsledkom vážnej nedbanlivosti a nedostatkov vo vnútorných procesoch a kontrolných mechanizmoch, ktoré pochybenia včas neodhalili.
Sankcia sa skladá z dvoch pokút. Podľa ECB J.P. Morgan zaradila niektoré úvery podnikov do nesprávnej rizikovej kategórie 15 štvrťrokov za sebou. Počas 21. štvrťroka potom vylúčila niektoré transakcie z výpočtu iného dôležitého ukazovateľa.
Banky musia držať určité množstvo hotovosti alebo iných veľmi likvidných aktív podľa toho, koľko rizikových aktív majú vo svojom portfóliu. Ak banka vykáže nižší objem rizikových aktív, než aký v skutočnosti má, vyčlení si na ich krytie menej kapitálu, a tým si uvoľní peniaze, ktoré môže využiť na ďalšie investície.
Rozhodnutie ECB môže americká banka napadnúť na Súdnom dvore Európskej únie.
ECB minulý týždeň uložila pokutu 7,55 milióna eur francúzskej banke Crédit Agricole za to, že príliš pomaly vyhodnocovala riziká súvisiace so zmenou klímy. Doteraz najvyššiu pokutu ECB uložila v decembri 2024 banke BNP Paribas Fortis tiež za nesprávne informovanie o rizikách, a to 10,4 milióna eur.