Epsteinove spisy: Brat britského panovníka Andrew je opäť na slobode, policajnú stanicu opustil po 12 hodinách

Bývalého britského princa Andrewa Mountbatten-Windsora vo štvrtok prepustili z policajnej väzby takmer 12 hodín po jeho zadržaní pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci v súvislosti s jeho väzbami na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Polícia po prepustení brata britského kráľa uviedla, že vyšetrovanie pokračuje.

19.02.2026 22:12
Princ Andrew opúšťa britskú policajnú stanicu
Britská polícia zadržala kráľovho brata Andrewa Mountbattena-Windsora pre podozrenie zo zneužitia právomocí. Informovala o tom televízia BBC s tým, že prípad brata kráľa Karola III. súvisí s kauzou zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Televízia Sky News večer uviedla, že Andrew opustil policajnú stanicu po 12 hodinách. / Zdroj: Reuters

Mountbatten-Windsor opustil policajnú stanicu Aylsham v grófstve Norfolk na zadnom sedadle vozidla, pričom na fotografiách vyzerá tak, že sa snaží vyhnúť foteniu, uviedla stanica Sky News.

Polícia v regióne Thames Valley krátko po tom, ako boli zverejnené fotografie Mountbatten-Windsora opúšťajúceho policajnú stanicu, uviedla, že vyšetrovanie pokračuje.

„Vo štvrtok sme zatkli muža po šesťdesiatke z Norfolku pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci. Zatknutý muž bol teraz prepustený, pričom vyšetrovanie ďalej pokračuje,“ uviedla. Zároveň potvrdila, že prehliadky v Norfolku sa už skončili.

Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein Čítajte viac Epsteinove spisy: exprinca Andrewa zatkli v deň jeho narodenín. Škandál v kráľovskej rodine pokračuje. Kto bude ďalší?

Polícia zadržala Mountbatten-Windsora vo štvrtok – v deň jeho 66. narodenín – približne o 8.00 h miestneho času (9.00 h SEČ) údajne v nehnuteľnosti na panstve Sandringham v Norfolku. Úrady v spojení s jeho prípadom prehľadávali aj nehnuteľnosti v okresoch Berkshire a Norfolk.

Meno niekdajšieho princa sa opakovane objavilo v spisoch o Epsteinovi. Podľa najnovších zistení bývalý princ údajne posielal tomuto finančníkovi potenciálne dôverné informácie medzi rokmi 2001 a 2011, keď zastával funkciu osobitného predstaviteľa Spojeného kráľovstva pre obchod a investície.

Mountbatten-Windsor bol Epsteinovým dlhoročným priateľom. Americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent sa stal symbolom zneužívania maloletých dievčat. V auguste 2019 zomrel vo väzenskej cele – oficiálne išlo o samovraždu.

Kauza Mountbatten-Windsora – mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. – a jeho prepojenie na Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia. Mountbatten-Windsor bol už preto zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a vojenských hodností.

K štvrtkovému zadržaniu svojho brata sa vyjadril aj britský kráľ Karol III., ktorý vyhlásil, že zákon musí platiť pre každého.

Epsteinov ranč Zorro, Reuters, NEPOUŽÍVAŤ Čítajte viac Uškrtili ich počas sexu a pochovali pri ranči. V USA hľadajú Epsteinove obete
