Macron odkázal Meloniovej, nech sa stará o seba. Čo je jadrom sporu?

Francúzske úrady v prípade pôvodne zadržali celkovo 11 ľudí – osem mužov a tri ženy. Siedmich z nich vo veku 20 až 26 rokov vyšetrujú pre vraždu aktivistu. Zvyšných štyroch medzičasom prepustili, zatiaľ čo pátrajú po ďalších možných podozrivých.
Traja zadržaní uviedli, že sú alebo boli členmi „ultraľavicových skupín“. Niektorí priznali, že sa zúčastnili na bitke, ale všetci popreli, že ich zámerom bolo Deranquea zabiť, povedal vo štvrtok lyonský prokurátor Thierry Dran.
Deranque zahynul počas protestu krajnej pravice v Lyone proti europoslankyni Rime Hassanovej z radikálnej ľavicovej strany Nezlomné Francúzsko (LFI), ktorá predtým vystúpila na miestnej univerzite. Incident vyvolal na francúzskej politickej scéne napätie.Čítajte viac Tradičné spojenectvo Berlína s Parížom je už minulosťou. Merz si za Macrona našiel náhradu
Talianska premiérka ešte v stredu vyjadrila zdesenie z vraždy Deranquea, ktorý sa podľa nej stal obeťou „skupín spojených s ľavicovým extrémizmom… v atmosfére ideologickej nenávisti“. Udalosť je ranou pre celú Európu, napísala na sociálnej sieti.
Macron v reakcii počas návštevy Indie Meloniovej odkázal, aby sa nemiešala do vnútorných záležitostí Francúzska. „Vždy ma udivuje, že nacionalisti – ktorí nechcú, aby ich niekto rušil v ich vlasti – sú vždy prví, ktorí komentujú dianie inde,“ poznamenal prezident a vyzval všetky politické strany, aby si „upratali svoj vlastný dom“. Pre tie, ktoré legitimizujú násilie, vo Francúzsku podľa neho nie je miesto.
Zdroj z talianskej vlády podľa AFP uviedol, že Meloniovej kanceláriu Macronova reakcia prekvapila. Premiérkino vyhlásenie malo podľa predstaviteľov vyjadriť „solidaritu s francúzskym národom postihnutým touto strašnou udalosťou“ a v žiadnom prípade nemalo zasiahnuť do vnútorného diania v republike.
Po výrokoch francúzskeho prezidenta sa do pomyselnej debaty zapojil aj taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. V príspevku na sieti X napísal, že vražda aktivistu je „vážna záležitosť, ktorá sa týka nás všetkých“ a ktorú treba odsúdiť.
Macron a Meloniová majú podľa Politico mimoriadne napätý vzťah, keď sa nezhodli vo viacerých otázkach od migrácie až po interrupcie. K momentu zmierenia by mohlo dôjsť na francúzsko-talianskom summite, ktorý sa koná v apríli v Toulouse.