Modlitby za zvýšenie platu sú zbytočné, nebo je hluché, patriarcha upozornil Rusov. No cirkev z nich vyťahuje čoraz viac peňazí

Patriarcha Moskvy a celej Rusi Kirill poúčal kresťanov v kázni pri príležitosti sviatku Stretnutie Pána, ktorý sa v Rusku slávi v prvej polovici februára. (Pripomína 40. deň po narodení Krista, kedy Bohorodička priniesla Ježiša do chrámu, kde sa stretol so starcom Simeonom a prorokyňou Annou, čo symbolizuje spojku medzi Starým a Novým zákonom.) „Modlite sa vrúcne, úprimne a srdečne. Nemodlite sa (k Bohu) za niečo, čo je jednoducho nemožné splniť: Zvýš mi plat, pomôž mi stať sa vedúcim, pomôž kúpiť dom, auto, ísť na dovolenku. Toto vám nevyjde, lebo nebo na také žiadosti neodpovedá," citovala patriarchu agentúra TASS.
Kirill o tom kázal v moskovskom chráme Krista Spasiteľa. „Modlitby k Matke Božej by mali súvisieť s najdôležitejšími vecami, ktoré sa týkajú života, viery, vzťahov s blízkymi, s deťmi a s rodičmi," objasnil 79-ročný patriarcha.Čítajte viac Rusi spoznali nový účet za Putinovu vojnu. Budú platiť vyššie dane a štát dá menej peňazí na ochranu ich zdravia
Zbožní Rusi, ktorí sa spoliehajú na nadprirodzené sily, môžu pocítiť slová Kirilla ako studenú sprchu. Vyslovil ich totiž v období, keď sa v Rusku veľa hovorí o zdražovaní. Jednou z príčin vyšších cien tovarov i služieb je zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH). Nová sadzba platí od 1. januára 2026. Po novom je DPH 22 % namiesto dovtedajších 20 %. Zdražovanie ovplyvňujú aj ďalšie faktory, pričom za jeden z dôvodov sa dá označiť dlhá invázia na Ukrajine. Napríklad zvýšenie DPH jednoznačne súvisí s potrebou štátu financovať drahú vojnu proti susednému štátu.
Server Pravilmag v tejto súvislosti poznamenal, že ceny stúpli fakticky na všetko: „Na sociálnych sieťach sa Rusi hromadne sťažujú a hovoria, že teraz robia iba na jedlo, úvery a platby za bývanie." Pochopiteľne, že zle-nedobre sú na tom hlavne mnohí penzisti: „Moja matka plakala dva dni, keď za trojizbový byt uvidela účet 16-tisíc rubľov, pričom mesačne poberá dôchodok 24-tisíc rubľov," citovala stanica Deutsche Welle jedného obyvateľa Serova, čo je mesta v Sverdlovskej oblasti.
Ruský štatistický úrad síce tvrdí, že za štyri roky vojny sa reálne príjmy ľudí zvýšili o viac ako 21,5 %, no nálada medzi nimi tomu nezodpovedá. „Samotní občania takýto rast miezd nepotvrdzujú. V prieskume z januára 2026 viac ako polovica opýtaných uviedla, že ich finančná situácia zostala za posledný rok rovnaká, 28 % konštatovalo, že sa zhoršila. O zlepšení svojej situácie sa zmienilo len 18 respondentov," upozornil server Moscow Times.
Na druhej strane v týchto neľahkých časoch ruská pravoslávna cirkev vyťahuje čoraz viac peňazí od svojich veriacich. Moscow Times poukázal na to, že od začiatku rozpútania Putinovej vojny proti Ukrajine vo februári 2022 nafukuje sumy milodarov: „Dobrovoľné dary na cirkevné rituály vrátane krstov, svadieb a pohrebov zvýšila takmer o 40 %." Server to tvrdí na základe údajov, ktoré zozbieral z 140 kostolov a chrámov naprieč Ruskou federáciou. Pravdepodobne najviac v celej krajine v ženskom kláštore v Kaluge, čo je mesto vzdialené 150 km juhovýchodne od Moskvy. Tam odporúčaná výška milodarov stúpla dokonca až o 345 % v porovnaní s predvojnovým obdobím.
Ako to vyzerá konkrétne? „Cena za krst sa zvýšila v priemere 1,5-násobne, svadby zdraželi o 107 %, pohrebné obrady o 71 %," informoval Moscow Times vo svojej analýze, ktorú zverejnil vlani v novembri. Ruská pravoslávna cirkev funguje v očakávaní vyšších dobrovoľných príspevkov od svojich veriacich najmä preto, že aj ona pocítila nepríjemné dopady zdražovania.
V Irkutsku na južnej Sibíri sa našiel duchovný, ktorý si pred niekoľkými mesiacmi trúfol navrhnúť, aby veriaci poskytovali ešte vyššie milodary. Sergej Kuľpinov sa o tom zmienil na videonahrávke, ktorú na sociálnej sieti Telegram publikoval v septembri 2025. Najprv povedal, že keď ľudia chcú prísť k Bohu, čiže do kostola, očakávajú útulné a krásne prostredie: „Aby horeli sviečky, aby rástli kvety…" Pokračoval, že niekto to musí zaplatiť, ale štát sa o to nepostará a tak zodpovednosť nesú veriaci.
Kuľpinov preto zdôraznil, že Boh očakáva od ľudí cirkevný desiatok: „Boh vyriekol, že musíte priniesť desatinu svojho príjmu do môjho domu, medzi tieto múry, aby ste mohli prísť ku mne, aby moji služobníci mohli žiť." Pripomeňme, že cirkevný desiatok je daň z minulosti, pri ktorej sa odvádzala cirkvi jedna desatina úrody alebo príjmu daného človeka.
Idea, ktorá vznikla v Irkutsku, nakoniec zostala iba v hlave Kuľpinova. Patriarcha v Moskve musel vedieť, že toto by bolo absolútne nereálne. Možno podobne, ako je presvedčený o modlitbách za zvýšenie platu…