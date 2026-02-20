ONLINE: Kyjev útočil na Krym, hlásia obeť. Expert: Konflikt vstúpil do tretej fázy, v pozadí číha Peking

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 457 dní
6:49 Konflikt na Ukrajine sa podľa Zdeňka Kríža z Fakulty sociálnych štúdií brnenskej Masarykovej univerzity zmenil na technologicky intenzívnu vojnu s masívnym využitím dronov. Manévrová mechanizovaná vojna už v tomto prostredí podľa neho nie je možná. Kríž, ktorý sa špecializuje na medzinárodné bezpečnostné organizácie či bezpečnostnú politiku, v rozhovore s ČTK zhodnotil štyri roky konfliktu na Ukrajine.
Konflikt, ktorý sa začal 24. februára 2022 plnohodnotnou ruskou inváziou, možno podľa neho rozdeliť do niekoľkých fáz. „Prvá bola fáza pokusu o rýchlu manévrovú vojnu v štýle ‚hlbokej operácie‘ a pokuse o kolaps ukrajinského štátu, teda snaha o zmenu režimu a obsadenie Kyjeva. Tá zlyhala,“ povedal Kríž.
Druhá fáza, zhruba od leta 2022 do roku 2023, bola charakteristická prechodom k opotrebovávacej vojne, masívnou delostreleckou paľbou a stabilizáciou frontu. Ukrajina vtedy podľa Kríža dokázala dosiahnuť lokálne protiútoky, išlo napríklad o Charkov či Cherson, avšak bez strategického zlomu. Neúspešná ukrajinská letná ofenzíva v roku 2023 potom môže podľa Kríža slúžiť ako symbolický záver tejto fázy.
„Tretia fáza, ktorú sledujeme v poslednom období, je technologicky intenzívna vojna s masívnym využitím dronov, presných zbraní dlhého dosahu a systematických úderov na infraštruktúru. Manévrová mechanizovaná vojna tak, ako sme ju videli ešte v roku 2003 v Iraku, nie je v tomto prostredí možná.“ Drony sa tak podľa neho stali ďalším prostriedkom, s ktorým sa musí vyrovnať protivzdušná obrana vojsk. Ktorá strana to zvládne lepšie, získa podľa Kríža podstatnú výhodu.
V ďalšom období možno na fronte podľa neho očakávať pokračovanie opotrebovávacej vojny. „Bez zásadného zlomu v dodávkach techniky či ľudských zdrojoch pravdepodobne nedôjde k dramatickým územným zmenám. Rozhodujúca bude schopnosť oboch strán udržať logistiku, morálku a technologickú prevahu, najmä v oblasti bezpilotných systémov a schopnosti presných úderov,“ uviedol Kříž.
Politicky potom bude konflikt podľa neho stále viac závislý na vnútropolitickom vývoji v USA a kľúčových európskych krajinách. Ak podpora Ukrajiny zostane stabilná, konflikt môže prejsť do „zamrznutej“ fázy bez formálnej mierovej dohody. Rusko sa bude podľa neho usilovať o únavu Západu, zatiaľ čo Ukrajina o udržanie medzinárodnej koalície.
„Vojna sa tak premenila z rýchlej agresie na dlhodobý, štrukturálny konflikt medzi Ruskom a širším Západom vedený prostredníctvom Ukrajiny. A v pozadí číha Čína a pripravuje sa na upratovanie trosiek,“ povedal Kříž. (čtk)
6:46 Pri nočnom ukrajinskom dronovom útoku bol v krymskom Sevastopole zabitý človek. Podľa agentúry AFP to dnes skoro ráno oznámil na platforme Telegram Moskvou dosadený gubernátor mesta so zvláštnym statusom na anektovanom Krymskom polostrove. Jednotky protivzdušnej obrany zostrelili 16 ukrajinských dronov, tvrdí gubernátor Michail Razvožajev.
Podľa gubernátora bolo pri útoku zničených niekoľko výškových a súkromných domov. „V dôsledku útoku ukrajinských ozbrojených síl na Sevastopoľ bol zabitý muž… Bol zranený na hlave a hrudníku šrapnelmi z trosiek zostreleného dronu,“ napísal gubernátor významného prístavného mesta na Kryme, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, teda osem rokov pred začatím plnohodnotnej vojny proti Ukrajine.
V reakcii na ruské bombardovanie svojho územia Ukrajina vysiela drony na Rusko. Ukrajinské útoky sa zameriavajú najmä na energetickú infraštruktúru. V polovici februára Moskva podľa AFP kontrolovala 19,5 percenta ukrajinského územia. Tento týždeň sa konali ďalšie mierové rozhovory medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi, avšak bez akéhokoľvek hmatateľného prelomu. (afp, čtk)