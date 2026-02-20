Fio bankaFio banka
Stovky politických väzňov na slobodu? Venezuela jednohlasne prijala zákon o amnestii

Venezuelský parlament v noci na piatok prijal zákon o amnestii, vďaka ktorému by mohli byť z väzenia prepustené stovky politických väzňov. Dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová ho následne podpísala.

20.02.2026 07:00
Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová ukazuje podpísaný zákon o amnestii v prezidentskom paláci v Caracase, 19. februára 2026
Cieľom návrhu zákona, ktorý bol predložený minulý týždeň, je udeliť všeobecnú a úplnú amnestiu za trestné činy alebo priestupky spáchané počas konkrétnych období od roku 1999, ktoré boli poznačené politicky motivovanými konfliktami vo Venezuele, vrátane „aktov politicky motivovaného násilia“ v súvislosti s prezidentskými voľbami.

Zdroj: Reuters

Zákon je iniciatívou Rodríguezovej, ktorá sa prezidentského úradu ujala po tom, čo americké špeciálne jednotky 3. januára zajali a z Venezuely odvliekli prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Rodríguezová, ktorá spolupracuje s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v súvislosti s venezuelskou ropou, je odvtedy vystavená tlaku, aby prepustila politických väzňov.

Prijatý zákon by mohol znamenať slobodu pre členov opozície, aktivistov, obhajcov ľudských práv, novinárov a mnohých ďalších, ktorí boli za posledných 27 rokov terčom útokov vládnucej strany.

Všeobecná amnestia je dlhodobou hlavnou požiadavkou venezuelskej opozície. Miestna organizácia pre ochranu práv väzňov Foro Penal odhaduje, že väznených je v krajine z politických dôvodov viac ako 600 ľudí.

