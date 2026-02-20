Pri Aljaške spozorovali ruské strategické bombardéry i Su-35. USA k nim vyslali stíhačky

Spoločné veliteľstvo USA a Kanady zaznamenalo dve ruské strategické bombardéry Tu-95, sprevádzané dvoma stíhačkami Su-35 a jedným lietadlom včasného varovania A-50.
K ruskej letke preto vyslali dve stíhačky F-16 a dve stíhačky F-35, ako aj lietadlo včasnej výstrahy E-3 a štyri tankovacie lietadlá KC-135 s „cieľom zachytiť, identifikovať a sprevádzať ruské lietadlá“.
NORAD zdôraznilo, že ruské lietadlá nenarušili vzdušný priestor USA alebo a Kanady a boli eskortované preč z oblasti ADIZ.Čítajte viac Keby USA kupovali Grónsko ako Aljašku, stálo by najviac miliardu, myslí si Putin