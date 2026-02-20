Fio bankaFio banka
Pri Aljaške spozorovali ruské strategické bombardéry i Su-35. USA k nim vyslali stíhačky

Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany (NORAD) v noci na piatok zaznamenalo pohyb niekoľkých ruských lietadiel v Aljašskej identifikačnej zóne protivzdušnej obrany (ADIZ). K ruským strojom Spojené štáty vyslali svoje stíhačky, uviedla agentúra Reuters.

20.02.2026 07:07
Ruské strategické bombardéry TU-95 sa preleteli nad Barentsovým a Nórskym morom (Video z 25.12.2025)
Video
Zdroj: MO RF

Spoločné veliteľstvo USA a Kanady zaznamenalo dve ruské strategické bombardéry Tu-95, sprevádzané dvoma stíhačkami Su-35 a jedným lietadlom včasného varovania A-50.

K ruskej letke preto vyslali dve stíhačky F-16 a dve stíhačky F-35, ako aj lietadlo včasnej výstrahy E-3 a štyri tankovacie lietadlá KC-135 s „cieľom zachytiť, identifikovať a sprevádzať ruské lietadlá“.

NORAD zdôraznilo, že ruské lietadlá nenarušili vzdušný priestor USA alebo a Kanady a boli eskortované preč z oblasti ADIZ.

