Trump reagoval na zadržanie brata kráľa Karola: Veľmi, veľmi smutné

Za veľmi smutné označil vo štvrtok americký prezident Donald Trump zadržanie bývalého britského princa Andrewa Mountbatten-Windsora. Britská polícia brata britského kráľa Karla III. podozrieva zo zneužitia úradnej moci v súvislosti s jeho väzbami na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

20.02.2026 08:23
Princ Andrew opúšťa britskú policajnú stanicu
Britská polícia zadržala kráľovho brata Andrewa Mountbattena-Windsora pre podozrenie zo zneužitia právomocí. Andrew opustil policajnú stanicu po 12 hodinách. / Zdroj: Reuters

Mountbatten-Windsor vo štvrtok večer po takmer 12 hodinách od svojho zadržania opustil policajnú stanicu Aylsham v grófstve Norfolk. Na zverejnených záberoch sedí na zadnom sedadle vozidla a vyzerá podľa médií tak, že sa snaží vyhnúť foteniu. Vyšetrovaný bude ďalej na slobode.

„Myslím si, že je to veľmi smutné a veľmi zlé pre kráľovskú rodinu. Je to veľmi, veľmi smutné,“ povedal prezident USA novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One. „Keď bol Epstein nažive, nikto o ňom nehovoril… Ale ja som ten, kto o tom môže hovoriť, pretože som bol úplne zbavený viny,“ povedal ďalej s tým, že sa cíti byť v tejto veci „expert“.

Prednedávnom Trump vyhlásil, že je načase, aby sa Američania prestali zaoberať škandálom okolo Epsteina. V dokumentoch zverejnených z jeho pozostalosti sa spomína aj meno súčasného šéfa Bieleho domu, ten však popiera akékoľvek protiprávne konanie a odmieta tiež vedomosť alebo účasť na aktivitách svojho niekdajšieho priateľa.

Multimilionár Epstein, známy svojimi kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi, spáchal samovraždu vo väzení v New Yorku mesiac po svojom zatknutí v roku 2019. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej organizoval stretnutia majetných a vplyvných osôb s neplnoletými dievčatami. Sexuálneho zneužívania dievčat sa údajne dopúšťal aj samotný Epstein.

Lajčák končí ako poradca, premiér Fico prijal jeho rezignáciu. / Zdroj: ta3

Kauza Mountbatten-Windsora – mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. – a jeho prepojenie na Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia. Bývalý britský princ bol preto už zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a vojenských hodností.

K jeho zadržaniu sa vyjadril aj monarcha Karol III., ktorý vyhlásil, že zákon musí platiť pre každého. Britský kráľ má v apríli navštíviť Spojené štáty.

Viac na túto tému: #Veľká Británia #zadržanie #princ Andrew #Donald Trump #Jeffrey Epstein
