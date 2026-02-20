Chorvátsko odmietlo prepravu ruskej ropy na Slovensko a Maďarsko. Index: Vážna rana Putinovým užitočným idiotom

Zároveň naznačil, že Chorvátsko je pripravené obom krajinám pomôcť, avšak iba s ropou z neruských zdrojov, v súlade s legislatívou Európskej únie a sankčnými predpismi amerického úradu OFAC. Informoval o tom server index.hu. Web informoval o kroku Záhrebu v článku s názvom „Ako Chorvátsko zasadilo Putinovým užitočným idiotom vážnu ranu“.
Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič potvrdil, že Chorvátsko je schopné garantovať 12 miliónov ton ropy ročne pre Maďarsko a Slovensko, čo by plne pokrylo rafinérske potreby oboch krajín, píše index.hu.
Maďarsko a Slovensko sa ešte začiatkom tohto týždňa obrátili na Chorvátsko, aby umožnilo prepravu ruskej ropy cez Jadranský ropovod. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártóvo svojom príspevku najprv pripomenul, že Maďarsko a Slovensko predtým presadili pokračovanie nákupu ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba a táto sankčná výnimka zahŕňa aj fakt, že ak sa tranzit ropovodom stane nemožným, obe krajiny môžu dovážať ruskú ropu aj po mori. Szijjártó tiež uviedol, že tranzit ropy na Slovensko a do Maďarska je povinnosťou Európskej únie.
Szijjártó priblížil, že spolu so slovenskou ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas) napísali list chorvátskemu ministrovi hospodárstva Antemu Šušnjarovi, v ktorom požiadali Chorvátsko, aby v súlade s bruselskými pravidlami okamžite povolilo prepravu ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko cez Jadranský ropovod.
Záhreb na list zareagoval
Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar v reakcii na list uviedol, že sú pripravení pomôcť Maďarsku a Slovensku so zabezpečením dodávok ropy po zastavení tranzitu cez Ukrajinu. Podmienkou je však dodržiavanie práva EÚ a sankčných predpisov amerického úradu OFAC.
Šušnjar tiež uviedol, že Chorvátsko konalo zodpovedne a transparentne v oblasti regionálnej energetickej bezpečnosti, a že urobí to opäť pre Maďarsko, „s plným rešpektom k našim ukrajinským spojencom a ich každodennému utrpeniu“, informuje denník Jutarnji List.
„Keď bolo Chorvátsko označené za nespoľahlivú tranzitnú krajinu, udržiavali sme kritickú infraštruktúru stabilnú a neprerušovanú bez ohľadu na akékoľvek politické obvinenia,“ zdôraznil chorvátsky minister, ktorý odmietol obvinenia z „vojnového profitovania“ a dodal, že ceny za tranzit Jadranským ropovodom zostávajú transparentné a trhové.
Minister zdôraznil, že Chorvátsko pristupuje k regionálnej energetickej bezpečnosti zodpovedne a transparentne a nedopustí ohrozenie dodávok palív v strednej Európe. Podľa jeho slov je kapacita Jadranského ropovodu (Adria) plne k dispozícii, pričom v súčasnosti neexistujú žiadne technické prekážky pre prepravu suroviny.
Orbán pustil strategické zásoby
Maďarsko kvôli pozastaveniu dodávok ropovodom Družba uvoľní 250 000 ton ropy zo svojich strategických rezerv. Prednostný prístup k nim bude mať maďarská spoločnosť MOL. S odkazom na štvrtkové nariadenie maďarského ministerstva energetiky o tom informuje agentúra MTI.
Uvoľnený objem predstavuje zhruba 40 percent strategických rezerv. Musí byť nahradený do konca augusta, uviedlo ministerstvo.
Adriatický ropovod (JANAF) v Chorvátsku je považovaný za hlavnú alternatívu južnej vetvy ropovodu Družba pre Maďarsko a Slovensko. V prípade zastavenia dodávok cez Ukrajinu je JANAF schopný pokryť až 80 percent potrieb rafinérií maďarskej spoločnosti MOL, ktorá spracúva ropu aj na Slovensku.
Vlani sa Slovensko stalo lídrom v odbere ruskej ropy, keď prijalo takmer 4,9 milióna ton tejto komodity, čo predstavuje nárast o 24 percent oproti predchádzajúcemu roku. Maďarsko odobralo 4,35 milióna ton (medziročný pokles o 8 percent).
Do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprichádza ropa cez ropovod Družba a situácia s touto surovinou v regióne je problematická. Ropná spoločnosť MOL sa preto obrátila na maďarské ministerstvo energetiky so žiadosťou o uvoľnenie strategických zásob ropy. Podľa MOL-u môže byť v prvom kole potrebné uvoľniť štvrť milióna ton strategických ropných rezerv.
Tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu pokračuje aj v roku 2026 a podľa vyjadrenia ministra energetiky Ukrajiny Denysa Šmyhaľa zastavenie tranzitu ruskej ropy nie je plánované do konca platnosti súčasnej zmluvy. To znamená, že tok suroviny môže oficiálne pokračovať až do konca roka 2029. Európska únia sa však plánuje od tohto typu energií z Ruska úplne odstrihnúť koncom roka 2027.