Zúrivosť aj mrazivé priznania v ruskom velení: unikli správy vysokého dôstojníka

V uniknutej komunikácii sa generál prezentuje ako človek s detailným prehľadom o vnútorných pomeroch v armáde, ktoré hodnotí mimoriadne kriticky. „Všade sú len hlupáci, ale všetci dostávajú rady (vyznamenania). Chcem čo najskôr vypadnúť z tejto armády, z tejto skončenej vojny. Klamári, sku***syni a zbabelci,“ hovorí o ruskej armáde. Pod paľbou kritiky sa ocitla aj Federálna bezpečnostná služba (FSB). „Máme FSB, zasraný úrad. Čo do pekla robí, aby nás ochránila,“ uvádza sa v správach, ktoré zverejnil projekt Schemy.
Demurčiev pôsobí ako generál a zástupca veliteľa 20. vševojskovej armády v rámci zoskupenia ‚Západ‘ Ozbrojených síl Ruska. Podľa dostupných informácií sa podieľa na riadení jednotiek operujúcich najmä na lymanskom smere na Ukrajine, približuje portál Militarnyi.
Samostatnú kapitolu tvoria pasáže týkajúce sa zaobchádzania s ukrajinskými zajatcami. Podľa projektu Schemy Demurčiev v komunikácii opisuje mučenie a zabíjanie zajatcov ako bežnú prax. Novinári zároveň uvádzajú, že medzi materiálmi našli aj videozáznam z ruského dronu z decembra 2024, natočený v oblasti Makijivky. Na záberoch majú byť ukrajinskí vojaci, ktorí sa vzdali, pričom ruskí vojaci sa ich rozhodnú „dobiť“ poľnými lopatkami.
V korešpondencii sa generál kriticky vyjadruje aj o ďalších vysokých veliteľoch. „Vo všeobecnosti, Teplinského (Michail Teplinskij, vtedajší veliteľ Výsadkových vojsk ruských ozbrojených síl) by bolo treba ošťať, príliš si o sebe namýšľa. Ljamin (Denis Ljamin, veliteľ 58. armády) kričí, že je to hlupák, ktorý sa správa hystericky. Len zavadzia a vytvára nervozitu. Zasraný zm*d,“ uvádza Demurčiev.
Zverejnená komunikácia prichádza krátko po tom, čo dňa 6. februára bol v Moskve spáchaný atentát na generálporučíka Vladimira Alexejeva, prvého zástupcu náčelníka Hlavnej správy rozviedky Generálneho štábu ruských ozbrojených síl (GRU).
Investigatívny projekt Schemy pracuje s otvorenými zdrojmi (OSINT), oficiálnymi registrami, uniknutými dokumentmi a svedectvami.