Kim na zjazde ohlásil koniec recesie. Režim svetu vraj priniesol „veľkú zmenu“

Zjazd je najväčšou politickou udalosťou v totalitnej krajine, koná sa každých päť rokov a hodnotí jej výkonnosť, stanovuje nové politické ciele a môže priniesť zmenu vo vedení, píše agentúra Reuters.
V úvodnom prejave Kim uviedol, že Severná Kórea v posledných piatich rokoch dosiahla „významné úspechy“ v politike, ekonomike, obrane, kultúre a diplomacii, čím posilnila svoju sebestačnosť. Kim okrem iného povedal, že ekonomika prekonala recesiu a krajina za posledných päť rokov dosiahla významné ekonomické ciele.
Pre vonkajší svet KĽDR podľa Kima priniesla „veľkú zmenu“ vo vzťahoch s ostatnými krajinami a na globálnej geopolitickej scéne. Severná Kórea v uplynulom období okrem iného podporila Rusko v jeho vojne proti Ukrajine, a to aj vyslaním svojich vojakov.
Na oplátku za to získala od Ruska podľa analytikov finančnú pomoc, vojenské technológie a dodávky potravín a energií. Na zjazde, ktorého sa zúčastnilo 5-tisíc členov Strany práce, boli vytýčené nové ciele a plány v rôznych odvetviach na nasledujúcich päť rokov, uviedla dnes oficiálna severokórejská agentúra KCNA.
„Sme tu na deviatom zjazde naplnení optimizmom a dôverou v budúcnosť," citovala Kima KCNA. Krajina podľa neho prekonala „najhoršie problémy". KĽDR je vo svete považovaná za jednu z najchudobnejších krajín a zároveň za jednu z najhorších diktatúr.