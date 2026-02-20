Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Ukrajinský veliteľ kontruje Trumpovi: Sme vyčerpaní, no vydržíme bojovať roky. Moskvu čaká kruté vytriezvenie

Veliteľ Národnej gardy Ukrajiny, brigádny generál Oleksandr Pivnenko, je presvedčený, že Ukrajina má kapacitu pokračovať v obrane proti ruskej invázii ešte niekoľko rokov.

20.02.2026 10:45
Ukrajinskí vojaci, vojna, Ukrajina, Kyjev, Foto:
Ukrajinskí bojovníci 93. mechanizovanej brigády. Tamojšie ministerstvo obrany zverejnilo fotografiu s popisom: "Dobré ráno od najodolnejších ľudí na svete. Stojíme. Vytrváme. Pokračujeme v našom boji."
Uviedol to v rozhovore pre BBC Ukrajina, kde reagoval aj na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že bez rýchleho prímeria môže Ukrajina vojnu prehrať.

Pivnenko zdôraznil, že schopnosť krajiny brániť sa je podľa neho nesporná. „Môžeme bojovať ešte niekoľko rokov na 100 percent,“ vyhlásil. Zároveň však dodal, že vojny by sa mali končiť nielen na Ukrajine, ale kdekoľvek vo svete. „Vôbec na tejto planéte, a celkovo zabíjať ľudí kvôli územiam a zdrojom – to je pre nás veľmi nepochopiteľný príbeh. To sa musí skončiť,“ povedal.

Generál zároveň priznal, že spoločnosť je vyčerpaná dlhodobým konfliktom. Kľúčovou otázkou však podľa neho zostáva, za akých podmienok by sa vojna mala ukončiť. „Všetci chcú, aby sa vojna skončila. Ale hlavná otázka pre nás je – za akú cenu?“ upozornil. Ako jednu z možností spomenul zastavenie paľby, s čím by mohli všetci súhlasiť. Potom by nasledovalo prehodnotenie ďalších krokov a dohôd. Odmietol však predstavu územných ústupkov: „Povedzme to tak, my nič odovzdávať nebudeme, tým som si istý.“

Na otázku, ako môže Ukrajina čeliť početnej prevahe Ruska, poukázal na význam ekonomického tlaku na protivníka. Obrana je podľa neho možná „aj rok, aj dva“, no podmienkou je pokračujúca podpora zo strany partnerov z Európy a Spojených štátov. Samotná prevaha v počte zabitých vojakov podľa neho vojnu neukončí. „Ale samotným počtom – ak budeme zabíjať viac a viac Rusov, tak tým vojnu neukončíme,“ uviedol.

Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.

Pivnenko zároveň tvrdí, že Ukrajina už teraz spôsobuje Moskve vážne ekonomické problémy, ktoré sa môžu naplno prejaviť po skončení bojov. „Povojnové obdobie bude pre nich ešte ťažšie, pretože budú musieť vysvetľovať svojmu národu, načo vôbec táto vojna bola a načo bolo toľko strát. Poznáme celé regióny, kde už v princípe nie sú ľudia v odvodovom veku,“ dodal veliteľ Národnej gardy.

