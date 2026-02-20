Fio bankaFio banka
V západnej časti Maďarska komplikuje dopravu sneženie, havarovalo 16 autobusov

Sneženie v piatok dopoludnia spôsobilo v západnej časti Maďarska kritickú situáciu v doprave. Do priekopy sa zošmyklo 16 autobusov, pri meste Zalaegerszeg sa pri nehode autobusu zranilo 13 osôb, z nich dvaja ťažko. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Bratislavu zasypal sneh
Na Slovensku treba vo štvrtok počítať so snežením, snehovými jazykmi a závejmi aj s hmlou. Sneženie dorazilo aj do Bratislavy.

Medzi zranenými bol aj vodič autobusu, dvaja cestujúci utrpeli vážne zranenia vrátane zlomenín končatín.

Podľa železničnej spoločnosti GYSEV (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút) počasie komplikuje aj železničnú dopravu. Vlaky meškajú kvôli zasneženým výhybkám a spadnutým stromom na koľajniciach.

