Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet V Krakove sa stretlo päť vojenských mocností Európy. Aký majú cieľ?

V Krakove sa stretlo päť vojenských mocností Európy. Aký majú cieľ?

V piatok sa v Krakove začalo rokovanie ministrov obrany krajín skupiny E5 s cieľom potvrdiť jednotu Európy a spoločnú zodpovednosť za bezpečnosť v euroatlantickom priestore. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

20.02.2026 12:28
Poland Land Mines Foto: ,
Záber z videa zobrazuje vojenské vozidlá vrátane hybridného pokladača mín s názvom Bluszcz alebo Ivy v poľskej Zielonke vo štvrtok 19. februára 2026.
debata

Podľa informácií agentúry Reuters majú na stretnutí ohlásiť plán investícií do vojenských dronov a zámer posilnenia spolupráce pri vývoji autonómnych dronov. „Súhlasíme so spustením iniciatívy Nízkonákladové efektory a autonómne platformy (LEAP),“ uvádza sa vo vyhlásení, ku ktorému mala agentúra prístup. Efektor je koncovou časťou dronu, ktorá vykonáva samotnú misiu (zber dát, manipulácia alebo nálož), zatiaľ čo autonómne platformy sú bezpilotné lietadlá.

Steadfast Dart 2026: Vojaci NATO nacvičovali obsadenie pláže ako ukážku pripravenosti odradiť Rusko
Video
Zdroj: REUTERS

Hostiteľom stretnutia v priestoroch Jagelovskej univerzity je poľský vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Zúčastňujú sa na ňom ministri obrany Francúzska Catherine Vautrinová a Nemecka Boris Pistorius, štátni tajomníci ministerstva obrany Talianska Isabella Rautiová a Spojeného kráľovstva Luke Pollard, vysoká predstaviteľka EÚ Kaja Kallasová, zástupkyňa generálneho tajomníka NATO Radmila Šekerinská a online aj ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov.

Rokovania sa sústredia na odstrašovanie a obranu v rámci NATO, posilnenie európskej obrany, boj proti hybridným hrozbám a pokračovanie podpory Ukrajiny. Po stretnutí je naplánovaná tlačová konferencia.

dračie zuby poľsko, východný štít Čítajte viac Poľsko odhadzuje rukavičky: odstupuje od dohovorov a z východnej hranice robí smrtiacu pascu pre nepriateľa

„Poľsko nominálne dnes podľa rozpočtu na rok 2026 vynakladá na zbrojenie už viac ako Taliansko. Sme v prvej trojke v Európe z hľadiska nominálnej hodnoty výdavkov na bezpečnosť,“ uviedol pred stretnutím poľský minister obrany.

Skupina E5 je neformálne zoskupenie piatich najväčších európskych vojenských mocností. Vznikla v roku 2024 s cieľom zlepšiť koordináciu v oblasti obrany a podpory Ukrajiny.

Slovensko bez pozvánky. Čo znamená vznik E6 pre Bratislavu? Kalivoda a Škripek sa na úlohe Varšavy nezhodli
Video
Zdroj: ta3
Trump Putin Čítajte viac Európa zažije nepredstaviteľné utrpenie, varuje nemecký generál
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #zbrojenie #vojna na Ukrajine #Armáda EÚ
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"