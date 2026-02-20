V Krakove sa stretlo päť vojenských mocností Európy. Aký majú cieľ?

Podľa informácií agentúry Reuters majú na stretnutí ohlásiť plán investícií do vojenských dronov a zámer posilnenia spolupráce pri vývoji autonómnych dronov. „Súhlasíme so spustením iniciatívy Nízkonákladové efektory a autonómne platformy (LEAP),“ uvádza sa vo vyhlásení, ku ktorému mala agentúra prístup. Efektor je koncovou časťou dronu, ktorá vykonáva samotnú misiu (zber dát, manipulácia alebo nálož), zatiaľ čo autonómne platformy sú bezpilotné lietadlá.
Hostiteľom stretnutia v priestoroch Jagelovskej univerzity je poľský vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Zúčastňujú sa na ňom ministri obrany Francúzska Catherine Vautrinová a Nemecka Boris Pistorius, štátni tajomníci ministerstva obrany Talianska Isabella Rautiová a Spojeného kráľovstva Luke Pollard, vysoká predstaviteľka EÚ Kaja Kallasová, zástupkyňa generálneho tajomníka NATO Radmila Šekerinská a online aj ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov.
Rokovania sa sústredia na odstrašovanie a obranu v rámci NATO, posilnenie európskej obrany, boj proti hybridným hrozbám a pokračovanie podpory Ukrajiny. Po stretnutí je naplánovaná tlačová konferencia.
„Poľsko nominálne dnes podľa rozpočtu na rok 2026 vynakladá na zbrojenie už viac ako Taliansko. Sme v prvej trojke v Európe z hľadiska nominálnej hodnoty výdavkov na bezpečnosť,“ uviedol pred stretnutím poľský minister obrany.
Skupina E5 je neformálne zoskupenie piatich najväčších európskych vojenských mocností. Vznikla v roku 2024 s cieľom zlepšiť koordináciu v oblasti obrany a podpory Ukrajiny.Čítajte viac Európa zažije nepredstaviteľné utrpenie, varuje nemecký generál