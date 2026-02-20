Ukrajina a Moldavsko zadržali 10 osôb podozrivých z plánovania vrážd pre Rusko

„V rámci práce spoločného vyšetrovacieho tímu ukrajinských a moldavských bezpečnostných zložiek bola odhalená organizovaná skupina, ktorá pripravovala nájomné vraždy známych ukrajinských občanov a cudzincov,“ uviedol vo vyhlásení ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko.
Podľa neho vykonali bezpečnostné zložky 20 prehliadok po celej krajine a zabavili peniaze, zbrane, výbušniny a komunikačné prostriedky.
Vo vyhlásení sa uvádza, že počas razií bolo na Ukrajine zadržaných sedem osôb a ďalšie tri v Moldavsku. „Ruská strana sľúbila páchateľom až 100.000 dolárov – suma závisela od známosti a vplyvu potenciálnej obete,“ dodal Kravčenko.
Moldavsko ešte predtým potvrdilo spoločné vyšetrovanie zamerané na „fyzickú likvidáciu viacerých verejných činiteľov na Ukrajine“. Kyjev ozrejmil, že jedným z cieľov bol aj Andrij Jusov, ktorý pracuje v oblasti strategickej komunikácie pre ukrajinské ozbrojené sily a koordinuje výmenu väzňov s Ruskom.
Moskva sa k týmto tvrdeniam bezprostredne nevyjadrila. V minulosti však z podobných činov obviňovala Ukrajinu. Podľa AFP Kyjev priznal zodpovednosť za niektoré takéto incidenty a označil to za odplatu pre ľudí, ktorí propagujú, podporujú a uľahčujú ruskú inváziu na Ukrajine.