Ukrajina a Moldavsko zadržali 10 osôb podozrivých z plánovania vrážd pre Rusko

Kyjev v piatok oznámil, že na Ukrajine a v Moldavsku bolo zadržaných desať osôb podozrivých z plánovania vrážd popredných ukrajinských politikov na príkaz Moskvy. Za vykonanie útokov im bola údajne sľúbená odmena až 100-tisíc dolárov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

20.02.2026 12:35
V Moskve spáchali atentát na dvojku ruskej vojenskej rozviedky
Neznámy človek postrelil v Moskve zástupcu šéfa ruskej vojenskej rozviedky GRU Vladimira Alexejeva. S odvolaním sa na ruský vyšetrovací výbor o tom dnes ráno informoval server Meduza. Generálporučík je v nemocnici, informácie o jeho zdravotnom stave nie sú k dispozícii, podľa niektorých zdrojov je vo vážnom stave, dodal web. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov neskôr podľa štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti uviedol, že prezident Vladimir Putin dostáva správy o vyšetrovaní pokusu o atentát na Alexejeva.<br/></p> / Zdroj: REUTERS

„V rámci práce spoločného vyšetrovacieho tímu ukrajinských a moldavských bezpečnostných zložiek bola odhalená organizovaná skupina, ktorá pripravovala nájomné vraždy známych ukrajinských občanov a cudzincov,“ uviedol vo vyhlásení ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko.

Podľa neho vykonali bezpečnostné zložky 20 prehliadok po celej krajine a zabavili peniaze, zbrane, výbušniny a komunikačné prostriedky.

Vo vyhlásení sa uvádza, že počas razií bolo na Ukrajine zadržaných sedem osôb a ďalšie tri v Moldavsku. „Ruská strana sľúbila páchateľom až 100.000 dolárov – suma závisela od známosti a vplyvu potenciálnej obete,“ dodal Kravčenko.

Moldavsko ešte predtým potvrdilo spoločné vyšetrovanie zamerané na „fyzickú likvidáciu viacerých verejných činiteľov na Ukrajine“. Kyjev ozrejmil, že jedným z cieľov bol aj Andrij Jusov, ktorý pracuje v oblasti strategickej komunikácie pre ukrajinské ozbrojené sily a koordinuje výmenu väzňov s Ruskom.

Moskva sa k týmto tvrdeniam bezprostredne nevyjadrila. V minulosti však z podobných činov obviňovala Ukrajinu. Podľa AFP Kyjev priznal zodpovednosť za niektoré takéto incidenty a označil to za odplatu pre ľudí, ktorí propagujú, podporujú a uľahčujú ruskú inváziu na Ukrajine.

