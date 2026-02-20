V Thajsku zomrel spoluzakladateľ známej firmy, vypadol z balkóna

Polícia uviedla, že 58-ročný Griffiths vypadol 9. februára zo 17. poschodia obytného bloku v prímorskom meste Pattaja. Doterajšie vyšetrovanie nasvedčuje tomu, že išlo o samovraždu a že na Griffithsovej smrti nemal nikto iný podiel. Definitívne výsledky bude polícia mať až po nariadenej pitve.
Griffiths si podľa zistení policajtov robil starosti kvôli žalobe, ktorú naňho podala jeho bývalá thajská manželka. V byte, kde žil sám, sa našli dokumenty vzťahujúce sa na túto žalobu, dodal Reuters.
Griffiths firmu ASOS spoluzaložil v roku 2000. Aj keď z nej neskôr odišiel, zostal jej podielnikom.