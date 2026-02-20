Že sú ukrajinskí utečenci príťažou? Jasnú odpoveď ponúkla česká zdravotná poisťovňa

Fio bankaFio banka
Príjmy Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VZP) za poistených ukrajinských utečencov boli vlani o 5,34 miliardy korún vyššie ako náklady, ktoré vynaložila na ich zdravotnú starostlivosť. Vyplýva to z informácií, ktoré ČTK oznámila hovorkyňa poisťovne Viktória Plívová.

20.02.2026 13:53
Ďalšie desiatky tisíc utečencov boli podľa skorších informácií Zväzu zdravotných poisťovní registrované u ostatných šiestich poisťovní.

Celkovo bolo na konci januára pri VZP prihlásených 334 000 poistencov so štatútom dočasnej ochrany z Ukrajiny. Z nich 138 000 bolo takzvaných štátnych poistencov, teda detí, žien starajúcich sa o malé deti alebo seniorov, za ktoré poistné platí štát.

„V minulom roku čerpali Ukrajinci s dočasnou ochranou registrovaní pri VZP zdravotnú starostlivosť v súhrnnej výške 4,16 miliardy korún,“ uviedla Plívová. Poisťovni odviedli 5,5 miliardy korún na odvodoch a ďalšie štyri miliardy korún poslal za štátnych poistencov štát.

