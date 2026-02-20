Nehodu autobusu na Bajkalskom jazere neprežilo sedem čínskych turistov

„Záchranári vykonali inšpekciu pomocou podvodnej kamery. Boli objavené telá siedmich ľudí,“ uviedla regionálna pobočka ruského ministerstva pre mimoriadne situácie v príspevku na sociálnych sieťach.
Národnosť obetí nebola výslovne uvedená. Guvernér Irkutskej oblasti Igor Kobzev povedal, že išlo o zahraničných občanov a „bol informovaný generálny konzulát Čínskej ľudovej republiky“.
Podľa svedeckých výpovedí sa jednému turistovi podarilo z autobusu uniknúť, dodal Kobzev. Jazero je v tých miestach 18 metrov hlboké.
Bajkal je najhlbšie jazero na svete a ako významná turistická destinácia na Sibíri je obľúbené medzi čínskymi turistami.
V zime po zamrznutí jeho ľad dokáže uniesť aj nákladné autá. Tamojšie úrady zriaďujú špeciálne ľadové cesty, ktoré sú monitorované. Jazda na iných miestach jazera je však oficiálne zakázaná.
Podľa Kobzeva nebolo miesto, kadiaľ autobus šiel, oficiálne schválené na používanie a v súvislosti s incidentom bolo začaté trestné stíhanie.