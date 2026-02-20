Česko a ďalších osem krajín kritizuje Európsku komisiu za plány zvýšiť výdavky

V liste adresovanom eurokomisárovi pre rozpočet Petrovi Serafinovi členské štáty na čele s Rakúskom chvália plány komisie na zefektívnenie budúceho dlhodobého rozpočtu dvadsaťsedmičky, známeho ako viacročný finančný rámec. Nepáči sa im však, že žiada viac peňazí na nábor nových zamestnancov a na vlastnú administratívu. Náklady na 2500 nových zamestnancov sa v rokoch 2028 až 2034 odhadujú na 1,4 miliardy eur, povedali serveru Politico signatári listu.
„Kto žiada od členských štátov úspory, musí začať sám pri sebe. Vytvárať v čase napätých rozpočtov ďalšie pracovné miesta a rozširovať administratívu znamená zlý signál v zlý čas. Európska komisia bude vierohodná je vtedy, ak bude tie isté meradlá používať aj pre seba,“ cituje agentúra APA rakúsku ministerku pre európske záležitosti Claudiu Bauerovú. „Rastúce výdavky na správu nejdú spolu s požiadavkou, aby Európa bola efektívnejšia. Práve teraz, keď sa všade šetrí, potrebuje aj Brusel väčšiu efektivitu a zdržanlivosť ohľadom vlastných výdavkov,“ dodala rakúska ministerka.
List Serafinovi podpísali ministri zahraničia alebo šéfovia rezortov pre európske záležitosti z Nemecka, Česka, Rakúska, Holandska, Švédska, Fínska, Dánska, Estónska a Lotyšska. K jeho obsahu sa komisia odmietla vyjadriť, píše Politico.
Agentúra APA pripomína, že viacročný finančný rámec úniová exekutíva predstavila vlani v júli. Zožal značnú kritiku zo strany členských štátov i Európskeho parlamentu.