FOTO+VIDEO: Švédi predstavili prvé bojové vozidlo vyrobené pre slovenskú armádu

Na predstavení nového pásového vozidla sa zúčastnil aj minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer). Vyzdvihol, že Slovensku sa podarilo vyrokovať lepšie podmienky v zmluve a pripomenul, že na výrobe sa podieľajú aj slovenské firmy. Ide napríklad o spoločnosť Koval Systems ako výrobcu veže s kanónom kalibru 35 milimetrov. „A práve vďaka tomu sa zapojila už aj do ďalších zmlúv, ktoré (spoločnosť) Hägglund uzatvára s ďalšími krajinami,“ uviedol.
Kaliňák priblížil, že Slovensko teraz potrebuje obstarať aj tanky. „To už je tá otázka, či ju budeme stavať na klasickom hlavnom bojovom podvozku tankov, ťažkom, 70-tonovom. Alebo zvolíme pre našu hornatú krajinu v zásade ľahšiu verziu. Jednak o polovičku lacnejšiu a jednak, samozrejme, omnoho mobilnejšiu,“ avizoval minister.
Ján Michálek z Koval Systems považuje spoluprácu s medzinárodným zbrojárskym výrobcom za výbornú. „Náš plán bol taký, aby sme sa čo najviac integrovali do dodávateľských štruktúr pre BAE Systems. Takže my už teraz nielenže vyrábame pre rôzne programy a montujeme pre slovenský program, ale zároveň sa podieľame aj na vývoji nového typu vozidla,“ doplnil. CV9035 MkIV považuje za špičkovo vybavené vozidlo.
Švédsky minister obrany Pål Jonson zdôraznil aktuálne bezpečnostné hrozby v Európe najmä v spojitosti s ruskou vojnou na Ukrajine. V tomto kontexte doplnil, že „v euroatlantickom priestore je dôležité, aby všetky krajiny míňali na obranu dohodnutých päť percent ich hrubého domáceho produktu“. Pripomenul tiež, že po vstupe jeho krajiny do Severoatlantickej aliancie sú Slovensko a Švédsko nielen partneri, ale aj spojenci.