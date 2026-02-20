Trump zvažuje obmedzený útok na Irán. K Blízkemu východu sa blíži najmodernejšia lietadlová loď sveta

„Myslím, že môžem povedať, že to zvažujem,“ odpovedal Trump na otázku, či uvažuje o údere malého rozsahu s cieľom prinútiť Irán, aby uzavrel novú jadrovú dohodu.
Spojené štáty sú podľa dvoch nemenovaných amerických zdrojov Reuters v pokročilej fáze plánovania vojenskej akcie namierenej proti Iránu. Možnosti zahŕňajú cielené útoky na jednotlivcov i zvrhnutie teokratického režimu. Podľa Reuters to znamená, že sa USA pripravujú na konflikt s Iránom, pokiaľ zlyhajú pokusy riešiť otázky týkajúce sa iránskeho jadrového programu diplomatickou cestou. Agentúra Reuters minulý týždeň napísala, že sa americká armáda pripravuje na možnú niekoľkotýždňovú operáciu proti Iránu, pri ktorej by mohla zasiahnuť jeho bezpečnostné zariadenie aj jadrovú infraštruktúru.
Zdroje Reuters, ktoré hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, ale ktoré agentúra označuje za amerických činiteľov, neoznámili mená osôb, ktoré by sa mohli stať terčom amerického útoku, ani akým spôsobom by Spojené štáty mohli usilovať o zvrhnutie režimu bez prítomnosti pozemných vojsk.Čítajte viac Trump dal Iránu ultimátum 15 dní, zvažuje útok. Teherán cieli na americké základne
Utorkové nepriame rozhovory v Ženeve medzi americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom a šéfom iránskej diplomacie Abbásom Arakčím mali za cieľ zastaviť prehlbujúci sa spor ohľadom iránskeho jadrového programu. Toho sa Irán odmieta vzdať a zároveň dlhodobo tvrdí, že sa neusiluje o vývoj jadrovej zbrane.
Trump vo štvrtok v úvode prvého zasadnutia jeho Rady mieru vo Washingtone povedal, že si dáva desať maximálne 15 dní na to, aby sa rozhodol, či je možné s Iránom dosiahnuť zmysluplnú dohodu o jeho jadrovom programe.
K Iránu sa medzitým presúva najmodernejšia lietadlová loď v americkom arzenáli Gerald Ford. Do regiónu by mohla doplávať už tento víkend. Prostriedky amerického letectva umiestnené v Británii, vrátane tankovacích lietadiel a stíhacích lietadiel, sa tiež presúvajú bližšie k Blízkemu východu.
USS Gerald R. Ford v piatok popoludní prešla cez Gibraltársky prieliv a vplávala do Stredozemného mora. Loď smerovala z Atlantického oceánu a podľa novín Gibraltar Chronicle preplávala okolo Gibraltáru v piatok približne o 13.00 h. Televízia BBC uvádza, že plavidlo sprevádza aj torpédoborec USS Mahan.
Loď USS Gerald R. Ford vyslal Trump vlani v októbri zo Stredozemného mora do Karibiku v rámci snahy posilniť vojenskú prítomnosť USA v tomto regióne. Operácia vyvrcholila zajatím venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky, ktorých Washington obviňuje z narkoterorizmu či obchodovania s drogami.