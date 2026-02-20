Zrážka dvoch lyžiarov v Česku sa skončila tragicky, seniorka neprežila

Dvaja lyžiari sa zrazili v piatok v českom lyžiarskom stredisku Harrachov v Krkonošiach. Staršia žena zrážku neprežila. Na sociálnej sieti X to uviedla česká polícia, ktorá prípad vyšetruje. Podľa Horskej služby ČR ide o prvé úmrtie po zrážke na svahu v tejto zimnej sezóne, informuje spravodajkyňa TASR.
„Dnes sa okolo poludnia na zjazdovke v Harrachove zrazili dvaja lyžiari, muž a žena. Lyžiarka seniorského veku, bohužiaľ, krátko po tom zomrela aj napriek snahe posádky zdravotníckej záchrannej služby o jej záchranu,“ napísala na sieti X polícia s tým, že okolnosti úmrtia na mieste preveruje.
Okrem pozemných posádok záchranárov na mieste zasahovala aj letecká záchranná služba. Podľa hovorcu ZZS Libereckého kraja Michaela Georgieva ženu niekoľko desiatok minút resuscitovali, oživiť sa ju však nepodarilo. Lyžiar, s ktorým sa seniorka zrazila, je podľa stanice ČT24 v poriadku.
Nehody na svahoch pribúdajú rýchlejšie, ako si myslíme. Toto výstražné video to presne vystihuje
Video
Nehody na lyžiach na slovenských svahoch pribúdajú, preto je dôležité mať svoju jazdu pod kontrolou a správať sa zodpovedne. Každý lyžiar či snowboardista by mal myslieť nielen na seba, ale aj na ostatných na svahu. Dodržiavajte bezpečný odstup, sledujte dianie pred sebou a vyhýbajte sa riskantným manévrom, ktoré môžu ohroziť vás aj ďalších. Chráňte si zdravie a vždy používajte prilbu – môže rozhodnúť o tom, ako vážne následky bude mať prípadný pád. Nepreceňujte svoje schopnosti a prispôsobte rýchlosť aj štýl jazdy terénu, hustote premávky na svahu a aktuálnym podmienkam. Nezabúdajte, že únava či zhoršená viditeľnosť zvyšujú riziko nehody. Myslime na bezpečnosť, aby sme sa všetci vrátili domov v poriadku. Na videu sú zachytené pády lyžiarov, ktoré sú varovaním, že stačí chvíľa nepozornosti a zimná radosť sa môže zmeniť na nepríjemný zážitok. / Zdroj: mReportér
Na určenie príčiny smrti bola podľa hovorkyne polície Libereckého kraja Dagmar Sochorovej nariadená súdna pitva. „Všetky okolnosti celej tragickej udalosti teraz vyšetrujú semilskí kriminalisti spoločne s harrachovskými policajtmi,“ citoval hovorkyňu server Novinky.cz.
Náčelník Horskej služby ČR René Mašín konštatoval, že tento rok vážnych úrazov a zrážok lyžiarov na zjazdovkách pribudlo, v tejto sezóne však išlo o prvú smrteľnú.