Babiš už nevlastní Agrofert, jeho akcie vložil do zvereneckého fondu

„Ku dňu 20. 2. 2026, po tom, čo sa podarilo získať súhlasy regulačných orgánov troch členských štátov EÚ, som vložil všetky akcie spoločnosti Agrofert, a. s. do trustu R. S. V. P. TRUST, súkromný zverenecký fond. Na spoločnosť Agrofert, a. s. nemám žiaden vplyv ani z nej nemám a nebudem mať žiaden prospech. Naplno som tak splnil nároky českého aj európskeho práva v oblasti prevencie konfliktu záujmov,“ napísal Babiš.
Vyriešenie konfliktu záujmov bolo podmienkou prezidenta Petra Pavla, aby Babiša vymenoval do funkcie premiéra. Spôsob, ako to šéf hnutia ANO urobí, oznámil začiatkom decembra. Krátko po tom ho Pavel do funkcie vymenoval. Babiš vtedy povedal, že pôjde o nevratné riešenie, pretože akcie nezíska ani po odchode z politiky a jeho deti ich dostanú až po jeho smrti. To však neskôr viaceré české médiá spochybnili.
Server Seznam Zprávy prišiel začiatkom februára so zistením, že podľa štatútu fondu prejde jeho správa pod priamy vplyv Babišových detí v momente, keď skončí vo vláde. V dokumente sa podľa servera píše, že režim takzvanej nezávislej správy sa v okamihu Babišovho konca vo vláde skončí tiež a začne sa režim takzvanej rodinnej správy. Na fond tak bude mať priamy vplyv takzvaná rodinná rada zložená z jeho detí. Podľa riaditeľa Transparency International ČR Davida Kotoru by mu deti potom mohli opäť umožniť, aby mal na koncern vplyv. To však premiér odmietol a organizáciu označil za skorumpovanú.