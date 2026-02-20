Zelenskyj: Ukrajina neprehráva vojnu, jej výsledok je stále neistý

„Nedá sa povedať, že vojnu prehrávame. Úprimne povedané, určite ju neprehrávame, určite. Otázkou je, či vyhráme. Áno, to je otázka – ale je to veľmi nákladná otázka,“ uviedol Zelenskyj.
Rusko podľa neho tlačilo na to, aby Ukrajina narýchlo usporiadala prezidentské voľby, pretože Moskva ho chce odstaviť od moci. „Buďme úprimní – Rusi ma chcú len nahradiť,“ povedal Zelenskyj v rozhovore v prezidentskom paláci v Kyjeve. „Nikto nechce voľby počas vojny. Každý sa bojí jej deštruktívneho účinku,“ poznamenal s tým, že sa ešte nerozhodol, či bude v budúcnosti kandidovať.
Ukrajinské sily podľa Zelenského nedávno oslobodili od ruských jednotiek pozdĺž južnej frontovej línie stovky štvorcových kilometrov svojho územia, cituje AFP. „Nebudem príliš zachádzať do detailov… Ale dnes môžem v prvom rade zablahoželať našej armáde – všetkým obranným silám – pretože k dnešnému dňu bolo oslobodených 300 štvorcových kilometrov,“ uviedol ukrajinský prezident.
Washington aj Moskva podľa neho vyvíjajú tlak na Kyjev, aby sa v prípade akejkoľvek dohody o ukončení štvorročnej vojny vzdal svojho východného regiónu Donbas v prospech Kremľa.
„Američania aj Rusi hovoria, že ak chcete, aby sa vojna skončila zajtra, odíďte z Donbasu,“ povedal Zelenskyj v súvislosti s touto oblasťou bohatou na nerastné suroviny, na ktorý si Rusko nárokuje.
Ukrajina má stále pod kontrolou približne pätinu Doneckej oblasti, zatiaľ čo Rusko obsadilo v podstate celú Luhanskú oblasť. Obe tieto oblasti sa spoločne označujú ako Donbas, pripomína AFP.
Zelenskyj v rozhovore ďalej povedal, že úroveň spravodajských informácií, ktoré Ukrajina dostáva od Spojených štátov, sa neznížila – a to aj napriek tomu, že Washington za úradovania prezidenta Donalda Trumpa obmedzil iné formy vojenskej a finančnej podpory pre Kyjev.
„Určite dostávame spravodajské informácie z Francúzska a ďalších európskych krajín, o ktoré požiadame, a od Američanov dostávame spravodajské informácie na rovnakej úrovni ako vždy,“ povedal Zelenskyj. „Američania nám vždy poskytovali veľa informácií, nie však všetky informácie, ktoré naše ukrajinské ozbrojené sily chceli,“ dodal.
Zelenskyj zároveň vyhlásil, že chce, aby boli zahraničné jednotky určené na nasadenie na Ukrajine v prípade prímeria umiestnené blízko frontovej línie.