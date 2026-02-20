Chorvátsko odmieta povoliť prepravu ruskej ropy, Budapešť hrozí zablokovaním miliárd pre Kyjev. Reaguje i maďarský MOL

MOL tak reagoval na vyhlásenie chorvátskeho ministra hospodárstva Ante Šušnjara o tom, že Chorvátsko odmieta povoliť prepravu ruskej ropy do Maďarska a Slovenska prostredníctvom ropovodu spoločnosti JANAF. Zároveň naznačil, že Chorvátsko je pripravené obom krajinám pomôcť, avšak iba s ropou z neruských zdrojov, v súlade s legislatívou Európskej únie a sankčnými predpismi amerického úradu OFAC.
Chorvátsky server index.hr informoval o kroku Záhrebu v článku s názvom „Ako Chorvátsko zasadilo Putinovým užitočným idiotom vážnu ranu “, pripomenul index.hu.Čítajte viac Chorvátsko odmietlo prepravu ruskej ropy na Slovensko a Maďarsko. Orbán pustil MOL-u strategické zásoby
Chorvátsky minister na platforme X poznamenal, že v tejto debate ide Maďarsku a Slovensku o cenu, ruská ropa je totiž približne o 30 percent lacnejšia než alternatívne zdroje.
„Maďarsko nežiada Chorvátsko o nejakú láskavosť tým, že povolí prepravu ruskej ropy Jadranským ropovodom. Ide o povinnosť Európskej únie v prípade, že by sa tranzit ropovodom komplikoval, prípadne stal nemožným,“ vyhlásil podľa agentúry MTI ešte v utorok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Maďarsko predtým rozhodlo, že pre pozastavenie dodávok ropovodom Družba uvoľní 250.000 ton ropy zo svojich strategických rezerv. Prednostný prístup k nim bude mať MOL. Szijjártó súčasne na sieti X varoval, že Budapešť zablokuje pôžičku EÚ 90 miliárd eur pre Ukrajinu, kým nebude obnovený tranzit ropy ropovodom Družba.
Szijjártó už v stredu v tejto súvislosti hovoril o politickom vydieraní, ktorého cieľom je prinútiť Maďarsko k splneniu požiadaviek Kyjeva, okrem iného umožniť vstup Ukrajiny do Európskej únie. Teraz dodal, že zablokovaním tranzitu ropy do Maďarska ropovodom Družba porušuje Kyjev asociačnú dohodu medzi EÚ a Ukrajinou a neplní svoje záväzky voči EÚ. „Tomuto vydieraniu nepodľahneme,“ napísal.
Budapešť už v reakcii na prerušenie dodávok ropy zastavila vývoz nafty na Ukrajinu. Vláda zvažuje možnosť ďalších protiopatrení, dodalo ministerstvo.
Slovenská vláda v stredu vyhlásila stav ropnej núdze. Súhlasila tiež, že štát zo svojich núdzových zásob zapožičia bratislavskej rafinérii Slovnaft až 250.000 ton ropy.
Do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprichádza ropa cez ropovod Družba a situácia s touto surovinou v regióne je problematická. Ropná spoločnosť MOL sa preto obrátila na maďarské ministerstvo energetiky so žiadosťou o uvoľnenie strategických zásob ropy. Podľa MOL-u môže byť v prvom kole potrebné uvoľniť štvrť milióna ton strategických ropných rezerv.Čítajte viac Fico zvažuje zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu. Premiér to pripustil počas diskusie so študentmi
Pôžičku pre Ukrajinu, ktorá má prispieť na obranné a vojenské výdavky napadnutej krajiny a podporiť jej rozpočet, schválil tento mesiac Európsky parlament. EÚ pôvodne navrhla takzvanú reparačnú pôžičku zabezpečenú zmrazenými ruskými aktívami, na použití týchto peňazí sa však lídri členských krajín nezhodli. Vznikol tak kompromisný návrh, podľa ktorého si EÚ peniaze pre Ukrajinu požičia na finančných trhoch a bude ručiť rezervou v rozpočte EÚ. Pôvodne sa mala za pôžičku zaručiť celá EÚ, Česko, Slovensko a Maďarsko však oznámili, že sa na zárukách podieľať nebudú.
Návrh ešte musia formálne potvrdiť členské štáty, pretože v prípade spoločného požičiavania na trhoch s garanciou rozpočtu EÚ sa zvyčajne vyžaduje ich súhlas. Maďarsko ho tak môže zablokovať alebo aspoň zdržať, aj keď sa samo na zárukách nepodieľa. Európska komisia uviedla, že prvú úhradu pôžičky pre Ukrajinu očakáva v apríli.