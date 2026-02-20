Merza opäť zvolili za predsedu CDU

Proti Merzovi hlasovalo 85 delegátov a 14 sa zdržalo. CDU na rozdiel od iných strán do výsledkov nezapočítava zdržanie sa hlasovania, čím vyšla podpora pre Merza 91,17 percenta. V opačnom prípade by bol výsledok 89,87 percenta.
Merz bol jediným kandidátom na post predsedu konzervatívnej CDU, ktorú vedie od januára 2022, keď dostal 95,3 percenta hlasov. O dva roky neskôr predsednícku funkciu obhájil so ziskom 89,8 percenta hlasov.
Vo svojom prejave, ktorý trval viac než hodinu, Merz vyzval CDU na zjednotenie a zároveň požadoval konštruktívnejšiu spoluprácu so sociálnymi demokratmi vo vláde. Akceptoval kritiku, že latku pre čierno-červenú koalíciu nastavil príliš vysoko a nedostatočne vysvetlil, že rozsiahlu reformnú agendu nebude schopná zvládnuť zo dňa na deň.
Merz kategoricky odmietol akékoľvek zmiernenie postoja CDU k najsilnejšej opozičnej Alternatíve pre Nemecko (AfD), označovanej za krajne pravicovú. CDU musí podľa neho zabrániť tomu, aby sa po septembrových voľbách v Meklenbursku-Prednom Pomoransku a Sasku-Anhaltsku vrátil do vládnej politiky pravicový extrémizmus.
Hoci Merzov prejav, v ktorom sa len okrajovo venoval zahraničnej politike, delegáti málokedy prerušili potleskom, po jeho skončení nasledoval standing ovation, trvajúci viac než desať minút.
Na dvojdňovom zjazde CDU sa prvýkrát od roku 2019 osobne zúčastňuje aj bývalá kancelárka Angela Merkelová. Posledný zjazd počas jej funkčného obdobia ako kancelárky sa z dôvodu koronavírusovej pandémie konal v januári 2021 online.