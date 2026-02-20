Trump po zrušení ciel súdom sprosto nadával. Potom hneď oznámil zavedenie ďalšieho vo výške desať percent

Americký najvyšší súd dnes pomerom šiestich k trom označil mechanizmus, ktorým Trump zaviedol plošné globálne clá, vrátane tých recipročných, za nezákonný. Súd rozhodol, že prezident USA prekročil svoje právomoci, keď clá zaviedol na základe zákona o medzinárodných mimoriadnych hospodárskych právomociach (IEEPA) z roku 1977. Podľa súdu sa totiž menovaný zákon na zavádzanie dovozných ciel nevzťahuje. Právomoc zavádzať clá má podľa ústavy Kongres.
Toto rozhodnutie Trump podľa CNN za zatvorenými dverami na raňajkách v Bielom dome s guvernérmi označil za „hanbu“. Podľa osoby oboznámenej so situáciou mal tiež vyhlásiť „tieto sku*vené súdy“. Raňajky potom predčasne ukončil, čo vysvetlil tak, že odchádza skôr, aby mohol vydať vyhlásenie k rozhodnutiu súdu.
Trump na následnej tlačovej konferencii označil rozhodnutie súdu za hlboké sklamanie s tým, že sa za sudcov, ktorí hlasovali proti clám, hanbí. Zároveň vyhlásil, že má možnosti, ako zaviesť ešte tvrdšie clá. Podľa agentúry Reuters v tejto súvislosti poznamenal, že krajiny, ktoré sa teraz radujú, sa nebudú radovať dlho.
Trump na k verdiktu dodal, že prezident môže v skutočnosti zaviesť ešte vyššie clá, než uvalil on predtým. Povedal, že rozhodnutie súdu mu poskytlo ešte „väčšiu autoritu“. Uviedol, že využije samostatnú právomoc na uvalenie jednotného cla vo výške desať percent. „Dnes podpíšem nariadenie, ktorým sa zavedie 10-percentné globálne clo podľa článku 122 zákona o obchode – nad rámec našich bežných ciel, ktoré sa už uplatňujú,“ povedal Trump.
Portál Axios vysvetľuje, že ustanovenie v zákone o obchode z roku 1974 je pomerne obsiahle. Na rozdiel od zákona o medzinárodných núdzových ekonomických právomociach (IEEPA), ktorý podľa Najvyššieho súdu nemožno použiť na uvalenie ciel, toto ustanovenie obmedzuje dĺžku zavedenia ciel a ich maximálnu výšku. Ustanovenie umožňuje Trumpovi uvaliť clá vo výške až 15 percent po dobu 150 dní s cieľom riešiť obchodný deficit alebo krízu amerického dolára.
Rozhodnutie súdu v pomere šesť ku trom
Predseda najvyššieho súdu John Roberts v zdôvodnení uvádza, že väčšina sudcov dospela k záveru, že ústava „veľmi jasne“ zavádzanie daní, čo zahŕňa aj zavádzanie ciel, zveruje do kompetencie Kongresu. „Autori ústavy nezverili žiadnu časť daňovej právomoci výkonnej moci,“ uviedol Roberts.
Súd týmto krokom potvrdil skoršie rozhodnutie nižšej inštancie, podľa ktorej Trump zavedením plošných ciel podľa zákona z roku 1977 prekročil svoje právomoci. Rozhodnutie súdu je vyústením žaloby podnikov dotknutých clami a 12 amerických štátov, z ktorých väčšinu spravujú demokrati, poznamenala agentúra Reuters.
Sudcovia Samuel Alito, Clarence Thomas a Brett Kavanaugh s rozhodnutím väčšiny nesúhlasili. „Clá, o ktoré tu ide, môžu, alebo nemusia byť múdrou politikou. Avšak z hľadiska textu, histórie a precedensov sú zjavne zákonné,“ uviedol Kavanaugh vo svojom stanovisku.
Rozhodnutie sa týka zákona známeho pod skratkou IEEPA, ktorý umožňuje prezidentovi regulovať obchod v reakcii na mimoriadnu situáciu. Trump tento zákon využil na zavedenie ciel voči takmer všetkým obchodným partnerom USA bez toho, aby o súhlas požiadal Kongres. Spomínaný zákon využili minulí americkí prezidenti v desiatkach prípadov, často na zavedenie sankcií, avšak Trump ho použil na zavedenie ciel ako prvý, poznamenala agentúra AP.
Trhy šalejú
Akcie v Spojených štátoch aj v Európe na rozhodnutie súdu reagovali rastom. Americký dolár naopak oslabuje ku košu mien, a prerušil tak sériou ziskov, ktorá trvala štyri seansy.
„Trhy reagujú, pretože sa jedná o neistotu, ktorá je teraz istá. Trhy reagujú väčšou ochotou podstupovať riziko v prípade akcií, pretože sme konečne niečo vyriešili a v roku 2026 sme sa doteraz nachádzali v tomto kolísavom stave, ktorého hlavnou zložkou bola neistota, takže konečne máme niečo, čo môžeme aspoň za hotové a ísť ďalej,“ uviedol investor firmy Crosscheck Management Todd Schoenberger. Ďalší investori však upozorňujú, že je potrebné byť opatrný, pretože počiatočná emocionálna reakcia je často prehnaná a náchylná k výkyvom. Väčšina investorov tiež očakáva, že administratíva má alternatívnu stratégiu pre clá.
Rozhodnutie môže mať významné ekonomické dopady. Clá mali v budúcej dekáde vyniesť bilióny dolárov a zo súdom zrušených ciel bolo vybraných už vyše 175 miliárd USD, ktoré by mohli byť firmám a spotrebiteľom vrátené. Súd sa teraz nezaoberal tým, či by spoločnosti mali získať späť peniaze, ktoré zaplatili navyše kvôli Trumpovým clám.
Rozhodnutie tiež zvyšuje neistotu ohľadom obchodných dohôd a globálnych trhov. Clá boli používané ako páka pri vyjednávaní medzinárodných dohôd a ich zrušenie môže ovplyvniť investície v rade biliónov USD a prístup amerických firiem na zahraničné trhy.
Výhra pre peňaženky Američanov?
Dopady sa dotýkajú aj amerických spotrebiteľov a firiem. Aj keď niektorí politickí komentátori hovoria o „výhre pre peňaženky Američanov“, nie je jasný mechanizmus vrátenia už zaplatených súm, čo môže spôsobiť právne a byrokratické komplikácie, upozorňujú niektorí analytici.
Rozhodnutie súdu zároveň nepokrýva niektoré clá, napríklad na dovoz ocele, hliníka, dreva či automobilov, ktoré boli podľa serveru BBC zavedené na základe iného zákona z roku 1962. Tento verdikt tak podľa agentúry AP nebráni Trumpovej administratíve v zavedení ciel na základe iných zákonov. Hoci takéto zavedenie ciel bude zrejme znamenať pomalší a komplikovanejší proces, predstavitelia Trumpovej administratívy už dali najavo, že chcú clá zachovať na základe iných mechanizmov.