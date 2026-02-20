V Rakúsku zabíjali lavíny, o život prišlo päť ľudí

Fio bankaFio banka
Päť ľudí zahynulo v piatok pri pádoch lavín na západe Rakúska. Štyri obete hlásili zo spolkovej krajiny Tirolsko, jednu z Vorarlberska.

V tirolskom lyžiarskom stredisku St. Anton am Arlberg spadla obrovská lavína široká približne 450 metrov a dlhá takmer kilometer, ktorú zrejme spustila päťčlenná skupina lyžiarov. Počas rozsiahlej pátracej akcie v strmom teréne sa našli traja mŕtvi. Jedna osoba utrpela ľahké a jedna vážne zranenia. Informácie o ich štátnej príslušnosti neboli bezprostredne k dispozícii.

V katastri tirolskej obce Nauders v piatok dopoludnia strhla 400 metrov široká lavína mimo zjazdovky 42-ročného nemeckého lyžiara a čiastočne ho zasypala. Jeho 16-ročný syn utrpel zranenia, no podarilo sa mu udržať na povrchu a privolať pomoc. Záchranárom sa však muža sa nepodarilo oživiť a na mieste zomrel.

Vo Vorarlbersku strhla lavína na vrchu Sonnenkopf dvoch snoubordistov, pričom jeden prišiel o život, druhý vyviazol bez zranení.

Veľké šťastie malo 12 cestujúcich firemného autobusu, ktorý v piatok okolo 05.00 h neďaleko tirolskej obce Bach zachytila lavína a vytlačila z cesty. Pri tomto incidente nebol nikto zranený.

V niektorých častiach Tirolska v posledných dňoch napadlo okolo 40 centimetrov čerstvého snehu. Len v stredu tam bolo zaznamenaných viac ako 30 lavín, ktoré si vyžiadali dve obete. Rakúski záchranári od minulého piatku zasahovali pri asi 200 lavínach.

