ONLINE: Strely Flamingo až pri Urale? Telegramové kanály hlásia zásah závodu na výrobu Iskanderov a Orešnikov

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 458 dní
8:40 Dánsko sa chystá sprísniť program ochrany pre Ukrajincov utekajúcich pred vojnou s Ruskom. S odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s návrhom o tom v piatok informoval portál Euractiv.com, píše TASR.
Kodaň patrí od začiatku ruskej invázie pred takmer štyrmi rokmi medzi najväčších podporovateľov Kyjeva. Pripravovaná úprava však zapadá do širšieho trendu v rámci Európskej únie, kde viaceré vlády postupne sprísňujú podmienky ochrany, keďže vojna sa predlžuje a integračné systémy štátov sú pod rastúcim tlakom.
Od polovice mája chce Dánsko prestať udeľovať povolenia na pobyt v rámci osobitného programu niektorým Ukrajincom, vrátane osôb podliehajúcich mobilizácii na Ukrajine. Zmeny sa nemajú dotknúť už vydaných povolení, uviedli zdroje.
Krátko po začiatku vojny prijalo Dánsko mimoriadny zákon, ktorý Ukrajincom umožňuje získať dočasný pobyt s okamžitým prístupom k práci, bývaniu, zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a integračnej podpore bez nutnosti absolvovať štandardné azylové konanie. Podľa údajov dánskych úradov získalo na základe tohto zákona povolenie na pobyt približne 65.000 ľudí.
Podľa nového návrhu by osoby vylúčené z programu mohli naďalej požiadať o pobyt prostredníctvom štandardných imigračných alebo azylových postupov.
8:20 Rozsiahly materiál založený na viac než stovke rozhovorov s vysokopostavenými predstaviteľmi spravodajských služieb a ďalšími zasvätencami z viacerých krajín opisuje, ako Washington a Londýn dospeli k presvedčeniu, že Vladimir Putin sa chystá napadnúť Ukrajinu – a prečo veľká časť Európy vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského tieto varovania zmietla zo stola. Február 2022 zostáva pre európskych politikov aj tajné služby lekciou o tom, ako ľahko sa môže „nepredstaviteľný“ scenár stať realitou.Čítajte viac Zákulisie spravodajského triumfu, ktorý nik nechcel počuť – a zároveň fatálny omyl Západu
7:30 Nočný útok v hĺbke ruského územia zasiahol strategický obranný podnik. Terčom sa podľa ruských aj ukrajinských telegramových kanálov stal závod vyrábajúci rakety pre systémy Iskander a Orešnik.
Podľa informácií kanála ASTRA bol počas nočných hodín zasiahnutý závod v meste Votkinsk v Udmurtsku. Tento podnik má podľa kanála vyrábať rakety Iskander-M, Topol-M a Orešnik.
ASTRA zároveň uvádza, že obyvatelia mesta si v miestnych diskusných skupinách píšu o zásahu budov č. 22 a č. 36. Ukrajinský OSINT projekt KyberBorošno tvrdí, že útok bol vykonaný strelami Flamingo. Na túto verziu poukazuje aj viacero ďalších telegramových kanálov.
Votkinsk leží približne 1 400 kilometrov od hraníc s Ukrajinou, čo by z prípadného útoku robilo jeden z úderov hlboko v ruskom tyle, dodáva agentúra UNIAN.