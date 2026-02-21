Fio bankaFio banka
Tvrdý úder na Kryme: fotky potvrdili totálnu devastáciu cennej techniky

Fotografie, ktoré podľa dostupných informácií vyhotovili samotní ruskí vojaci, majú potvrdzovať úplné zničenie ruského transportno-výsadkového člna BK-16 na okupovanom Kryme.

21.02.2026 09:35
Keď udierajú „Prízraky“: vojenská technika za milióny sa zmenila na hromadu šrotu
Odborníci špeciálnej jednotky HUR 'Primary' (Prízraky) pokračujú v metodickom rozoberaní obrany Rusov na Kryme, informuje HUR. / Zdroj: HUR

Snímky zverejnil kanál Dosje Špiona na Telegrame. Bojovú akciu vykonala ukrajinská rozviedka (HUR), ktorá o zničení vyloďovacieho člna projektu 02510 informovala už skôr.

Zničená ruská loď BK-16 na Kryme. Február 2026.
„Odborníci špeciálnej jednotky HUR ‚Primary‘ (Prízraky) pokračujú v metodickom rozoberaní obrany Rusov na dočasne okupovanom polostrove. Počas minulého týždňa sa pod paľbu dostali obzvlášť cenné vzorky techniky ruských ozbrojených síl: protilietadlový raketový komplex, rádiolokačná stanica a bojový čln. Technika, ktorá stojí milióny, sa teraz vďaka profesionálnej práci vojenských spravodajcov mení na kopy šrotu,“ uviedla rozviedka.

Generálny štáb následne potvrdil, že pri útoku bola v oblasti obce Novoozerne zasiahnutá rádiová stanica RSP-10. V ten istý deň bol v oblasti obce Prymorsk (okupovaná časť Záporožskej oblasti) zasiahnutý aj komunikačný uzol ruských jednotiek či sklad munície.

Ukrajina skolila vzácnu loď ruskej flotily pri Novorossijsku, hlási HUR
Zdroj: HUR

Požiar ruského plavidla bol už predtým potvrdený satelitnou snímkou, ktorú HUR zverejnila vo svojom videu. Niekoľko dní predtým sa informácia o zasiahnutí transportno-výsadkového člna projektu 02510 BK-16 objavila v hlásení Generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny. Ide už o druhý potvrdený prípad zničenia ruského člna tohto projektu. Prvé takéto nepriateľské plavidlo potopili v máji 2022.

V súčasnosti sa v zostave Čiernomorskej flotily Ruska nachádza päť člnov tohto typu, ďalšie štyri prevádzkujú jednotky Rosgvardie. Čln je určený na prepravu a výsadok jednotiek námornej pechoty alebo špeciálnych síl, zabezpečenie ochrany akvatórií, sprevádzanie lodí a tiež na účasť v diverzno-prieskumných operáciách, vysvetľuje portál Militarnyi.

Viac na túto tému: #Rusko #Čierne more #vojna na Ukrajine #Putinova vojna
