Tvrdý úder na Kryme: fotky potvrdili totálnu devastáciu cennej techniky

Snímky zverejnil kanál Dosje Špiona na Telegrame. Bojovú akciu vykonala ukrajinská rozviedka (HUR), ktorá o zničení vyloďovacieho člna projektu 02510 informovala už skôr.
„Odborníci špeciálnej jednotky HUR ‚Primary‘ (Prízraky) pokračujú v metodickom rozoberaní obrany Rusov na dočasne okupovanom polostrove. Počas minulého týždňa sa pod paľbu dostali obzvlášť cenné vzorky techniky ruských ozbrojených síl: protilietadlový raketový komplex, rádiolokačná stanica a bojový čln. Technika, ktorá stojí milióny, sa teraz vďaka profesionálnej práci vojenských spravodajcov mení na kopy šrotu,“ uviedla rozviedka.
Generálny štáb následne potvrdil, že pri útoku bola v oblasti obce Novoozerne zasiahnutá rádiová stanica RSP-10. V ten istý deň bol v oblasti obce Prymorsk (okupovaná časť Záporožskej oblasti) zasiahnutý aj komunikačný uzol ruských jednotiek či sklad munície.
Požiar ruského plavidla bol už predtým potvrdený satelitnou snímkou, ktorú HUR zverejnila vo svojom videu. Niekoľko dní predtým sa informácia o zasiahnutí transportno-výsadkového člna projektu 02510 BK-16 objavila v hlásení Generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny. Ide už o druhý potvrdený prípad zničenia ruského člna tohto projektu. Prvé takéto nepriateľské plavidlo potopili v máji 2022.
V súčasnosti sa v zostave Čiernomorskej flotily Ruska nachádza päť člnov tohto typu, ďalšie štyri prevádzkujú jednotky Rosgvardie. Čln je určený na prepravu a výsadok jednotiek námornej pechoty alebo špeciálnych síl, zabezpečenie ochrany akvatórií, sprevádzanie lodí a tiež na účasť v diverzno-prieskumných operáciách, vysvetľuje portál Militarnyi.