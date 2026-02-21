Fio bankaFio banka
Ruská kontrarozviedka bije na poplach: vyzýva Rusov, aby nepoužívali Telegram, Ukrajinci v ňom vraj vidia všetko

Ruská kontrarozviedka FSB označila sociálnu sieť Telegram za bezpečnostné riziko. Ruská armáda podľa nej jeho používaním ohrozuje životy vojakov na ukrajinskom fronte. S odkazom na vyhlásenie FSB o tom v sobotu informuje agentúra DPA.

21.02.2026 13:05
debata (3)

Telegram v Rusku používajú milióny ľudí a je považovaný za dôležitý zdroj voľného prístupu k informáciám. Podľa DPA tak teraz spravodajská služba priživuje špekulácie o ukončení tejto služby v Rusku.

FSB uviedla, že existujú „spoľahlivé informácie, že ozbrojené sily a tajné služby Ukrajiny sú v najkratšom možnom čase schopné získať informácie z komunikačnej služby Telegram a použiť ich na vojenské účely“.

Už skôr s týmto obvinením prišla ruská vláda. Telegram, ktorý založili dvaja bratia pôvodom z Ruska, ale v súčasnosti sídlia v Dubaji, tvrdenia o zlom zabezpečení komunikácie tento týždeň odmietol a označil ich za zámienku na zákaz služby.

Ruské úrady prevádzkovateľa siete taktiež obviňujú, že porušuje zákony. Tvrdia napríklad, že nemaže zakázaný obsah. Podľa úradov tiež robí príliš málo v boji proti podvodníkom, ktorí službu zneužívajú na trestnú činnosť.

Rusko už zablokovalo alebo obmedzilo zahraničné aplikácie na zasielanie správ, ako je WhatsApp od spoločnosti Meta a FaceTime od spoločnosti Apple. Úrady vyzvali ľudí, aby prešli na novú štátom podporovanú aplikáciu s názvom MAX.

Kritici uvádzajú, že MAX slúži ako nástroj na sledovanie používateľov. Zároveň má podľa nich ľudí zásobovať cenzurovaným obsahom a propagandou.

Tlačový hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov tento týždeň uviedol, že si Kremeľ svoj oficiálny kanál na Telegrame ponechá. Čoraz viac vládnych agentúr však prechádza na MAX, pravdepodobne aj pre prípad, že úrady Telegram zablokujú, uvádza DPA.

