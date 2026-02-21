Rusko zaplatilo cenu, akú nezažila žiadna veľmoc. Putin je rukojemník vlastnej vojny, tvrdia experti

Nemecký bezpečnostný expert Nico Lange v rozhovore pre kanál Nastojaščeje vremja (projekt Rádia Sloboda) tvrdí, že Kremeľ dnes nevedie iba klasickú vojnu proti Ukrajine, ale aj akúsi vnútornú vojnu vo vlastnej krajine.
Ruský prezident podľa experta koná „absolútne proti záujmom Ruska“ a situácia v krajine je teraz oveľa horšia, než bola pred štyrmi rokmi. Upozorňuje, že hoci sa režim posunul od „relatívne mäkkého autoritárstva k tvrdšiemu totalitarizmu“, čo formálne upevnilo mocenské pozície Vladimira Putina, ekonomické problémy ich zároveň oslabujú.
Vojna bude trvať ešte dlho
Analytik pripomenul aj udalosti z roku 2023, keď sa Jevgenij Prigožin vydal s jednotkami na Moskvu. „Nevšimol som si, že by tam bol niekto zvlášť ochotný Putina brániť a postaviť sa proti Prigožinovi,“ poznamenal. Zároveň zdôraznil, že prezident sa do istej miery stal rukojemníkom vlastného systému. „Putin chce vo vojne pokračovať. Myslím si, že Putin nemá ani predstavu o tom, čo robiť s Ruskom, ak nebude vojna. To znamená, že v nej bude pokračovať. A pokračuje v nej tak, ako len môže,“ uviedol Lange. Podľa neho je Ukrajina naďalej schopná obrany a „vojna bude trvať ešte dlho“.
Podobne kriticky hodnotí vývoj aj hlavný medzinárodný korešpondent CNN Matthew Chance. Ten pripomína, že invázia vyvrátila predstavu o rýchlom kolapse Ukrajiny aj mýtus o neporaziteľnosti ruskej armády. Podľa štúdie analytického centra RUSI Moskva pôvodne počítala s prevzatím kontroly nad Ukrajinou do desiatich dní. „O viac ako 1 450 dní neskôr vyzerá tento termín beznádejne naivne a ukázal sa ako fundamentálna chyba v kalkuláciách, ktorá viedla k ničivým následkom v podobe bolesti, deštrukcie a krviprelievania,“ napísal Chance.Čítajte viac Zákulisie spravodajského triumfu, ktorý nik nechcel počuť – a zároveň fatálny omyl Západu
Oficiálne údaje o stratách Moskva nezverejňuje. Americké Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) však odhaduje, že takmer 1,2 milióna Rusov bolo od začiatku invázie zabitých alebo zranených. „Tento hrozivý počet obetí – ktorý, samozrejme, nezahŕňa ohromujúce straty Ukrajiny odhadované na 500-tisíc až 600-tisíc osôb – prevyšuje všetky straty, ktoré utrpela akákoľvek veľmoc v akejkoľvek vojne po druhej svetovej vojne,“ uvádza Chance. Podľa týchto údajov malo zahynúť približne 325-tisíc Rusov.
Ukrajinské vedenie tvrdí, že len v decembri zlikvidovalo 35-tisíc ruských vojakov. Minister obrany Mychajlo Fedorovvyhlásil: „Ak dosiahneme hranicu 50-tisíc, uvidíme, čo sa stane s nepriateľom. Považujú ľudí za zdroj a ich nedostatok je už zjavný.“
Čoraz viac finančných ťažkostí
Vojna zásadne premieňa aj ruskú ekonomiku. Po zavedení sankcií síce prudko vzrástli vojenské výdavky a krajina profitovala z exportu ropy a plynu. Podľa údajov Medzinárodného menového fondu sa Rusko v roku 2025 posunulo na deviate miesto medzi najväčšími ekonomikami sveta. Chance však upozorňuje, že sa objavujú „čoraz viac príznakov finančných ťažkostí spojených s pokrivenou vojnovou ekonomikou“.
Problémom sú vysoké náborové bonusy a kompenzácie rodinám padlých, ale aj nedostatok pracovnej sily. Denník Nezavisimaja gazeta napísal o vážnom nedostatku pracovnej sily v civilných odvetviach. „Ekonomika nemá dostatok operátorov strojov a montážnikov. Potrebujeme niekde nájsť 800-tisíc robotníkov,“ uviedli noviny.
Na medzinárodnej scéne Moskva podľa Chancea nedosiahla deklarované ciele. Jedným z hlavných motívov invázie malo byť zastavenie rozširovania NATO. Realita je opačná – Švédsko a Fínsko vstúpili do Aliancie, pričom samotné členstvo Fínska viac než zdvojnásobilo pozemnú hranicu medzi Ruskom a štátmi NATO.
Závislosť Moskvy od Číny
Západné sankcie zároveň prehĺbili závislosť Moskvy od Číny. Podľa správy Centra pre analýzu európskej politiky (CEPA) sú vzťahy medzi Moskvou a Pekingom „nevyvážené“, keďže Rusko je výrazne závislejšie od Číny než naopak a jednoznačne sa stalo mladším partnerom.
Chance uzatvára, že po štyroch rokoch vyčerpávajúcej vojny zostalo Rusko oslabené zvnútra aj navonok. „V februári 2022 som sa na streche hotela v Kyjeve, podobne ako mnohí iní, mýlil v odhade pravdepodobnosti, že Putin nariadi plnú inváziu na Ukrajinu. Ale, nanešťastie, mali sme pravdu v otázke katastrofálnych následkov takéhoto kroku – samozrejme pre Ukrajincov, ale aj pre Rusov. Bola to predpoveď, ktorá sa, žiaľ, ukázala ako príliš presná,“ uzavrel.