Správu aktualizujeme…Čítajte viac Trump po zrušení ciel súdom sprosto nadával. Potom hneď oznámil zavedenie ďalšieho vo výške desať percent
Trump plánuje zvýšiť globálne clá na tovar dovážaný do USA na 15 percent
Americký prezident Donald Trump v sobotu na platforme Truth Social oznámil, že zvýši clá na tovar dovážaný do USA z desiatich na 15 percent. Šéf Bieleho domu zároveň kritizoval Najvyšší súd, podľa ktorého nebolo v právomoci prezidenta uvaliť niektoré clá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.