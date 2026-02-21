Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Trump plánuje zvýšiť globálne clá na tovar dovážaný do USA na 15 percent

Trump plánuje zvýšiť globálne clá na tovar dovážaný do USA na 15 percent

Americký prezident Donald Trump v sobotu na platforme Truth Social oznámil, že zvýši clá na tovar dovážaný do USA z desiatich na 15 percent. Šéf Bieleho domu zároveň kritizoval Najvyšší súd, podľa ktorého nebolo v právomoci prezidenta uvaliť niektoré clá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

21.02.2026 17:52
debata

Správu aktualizujeme…

Trump Čítajte viac Trump po zrušení ciel súdom sprosto nadával. Potom hneď oznámil zavedenie ďalšieho vo výške desať percent
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Donald Trump #clá #Trumpova colná vojna
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"