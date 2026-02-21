Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet „Ultimáta pošlite Kremľu.“ Kyjev tvrdo odmietol Ficove a Orbánove hrozby

Ukrajina odmieta a odsudzuje ultimáta a vydieranie zo strany vlád Maďarska a Slovenska týkajúce sa dodávok energie. V sobotu to uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na hrozby Maďarska a Slovenska, že ak im Ukrajina neobnoví tranzit ruskej ropy ropovodom Družba, zastavia jej dodávky elektriny.

21.02.2026 20:38
debata (7)
Vláda o rope, vyhlásila stav núdze
Video

Takýto postup Maďarska a Slovenska je v kontexte ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru „provokatívny, nezodpovedný a znamená ohrozenie energetickej bezpečnosti celého regiónu“, uviedlo tiež ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Pripomenulo, že cieľom ruských útokov je v mrazoch pripraviť Ukrajincov o elektrinu, kúrenie a plyn. Ukrajina odkázala do Budapešti a do Bratislavy, že „ultimáta by mali byť zasielané Kremľu, a určite nie Kyjevu“.

Podľa ukrajinských činiteľov je ropovod Družba, ktorým cez ukrajinské územie tečie ruská ropa do Maďarska a na Slovensko, narušený po januárových ruských útokoch na ukrajinské energetické objekty. Kyjev dnes uviedol, že o následkoch útokov na infraštruktúru Družby informoval vlády Maďarska a Slovenska. „Stabilizačné práce pokračujú v situácii, keď každodenne hrozia nové raketové údery,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí.

Pracovníci opravujú elektráreň spoločnosti DTEK...
Pracovníci opravujú elektráreň spoločnosti DTEK...
+6Pohľad na elektráreň spoločnosti DTEK zničenú...

Maďarskí a slovenskí politici obviňujú ukrajinské vedenie, že obnove dodávok bráni. V stredu obe krajiny zhodne oznámili zastavenie vývozu nafty na Ukrajinu. Budapešť následne uviedla, že zvažuje aj zastavenie exportu elektriny a plynu na Ukrajinu, ak Kyjev dodávky neobnoví. Zastavením dodávok elektriny dnes Ukrajine pohrozil aj slovenský premiér Robert Fico. Maďarský premiér Viktor Orbán tiež varuje, že bude blokovať úniu pôžičku Ukrajine vo výške 90 miliárd eur, hoci s ňou na decembrovom samite EÚ súhlasil.

Agentúra AP pripomína, že takmer všetky krajiny v Európe po začiatku celoplošnej ruskej invázie na Ukrajinu významne obmedzili alebo úplne zastavili dovoz energetických surovín z Ruska, keďže Moskva z ich predaja financuje vojnu proti susednej krajine. Maďarsko a Slovensko sú v tomto ohľade výnimkami.

Viac na túto tému: #Moskva #Maďarsko #Robert Fico #Viktor Orbán #Ukrajina #vojna na Ukrajine #Putinova vojna
