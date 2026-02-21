„Ultimáta pošlite Kremľu.“ Kyjev tvrdo odmietol Ficove a Orbánove hrozby

Takýto postup Maďarska a Slovenska je v kontexte ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru „provokatívny, nezodpovedný a znamená ohrozenie energetickej bezpečnosti celého regiónu“, uviedlo tiež ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Pripomenulo, že cieľom ruských útokov je v mrazoch pripraviť Ukrajincov o elektrinu, kúrenie a plyn. Ukrajina odkázala do Budapešti a do Bratislavy, že „ultimáta by mali byť zasielané Kremľu, a určite nie Kyjevu“.
Podľa ukrajinských činiteľov je ropovod Družba, ktorým cez ukrajinské územie tečie ruská ropa do Maďarska a na Slovensko, narušený po januárových ruských útokoch na ukrajinské energetické objekty. Kyjev dnes uviedol, že o následkoch útokov na infraštruktúru Družby informoval vlády Maďarska a Slovenska. „Stabilizačné práce pokračujú v situácii, keď každodenne hrozia nové raketové údery,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí.
Maďarskí a slovenskí politici obviňujú ukrajinské vedenie, že obnove dodávok bráni. V stredu obe krajiny zhodne oznámili zastavenie vývozu nafty na Ukrajinu. Budapešť následne uviedla, že zvažuje aj zastavenie exportu elektriny a plynu na Ukrajinu, ak Kyjev dodávky neobnoví. Zastavením dodávok elektriny dnes Ukrajine pohrozil aj slovenský premiér Robert Fico. Maďarský premiér Viktor Orbán tiež varuje, že bude blokovať úniu pôžičku Ukrajine vo výške 90 miliárd eur, hoci s ňou na decembrovom samite EÚ súhlasil.Čítajte viac Fico poslal ostrý odkaz Zelenskému: Buď nám pustíte ropu, alebo vám v pondelok vypneme elektrinu
Agentúra AP pripomína, že takmer všetky krajiny v Európe po začiatku celoplošnej ruskej invázie na Ukrajinu významne obmedzili alebo úplne zastavili dovoz energetických surovín z Ruska, keďže Moskva z ich predaja financuje vojnu proti susednej krajine. Maďarsko a Slovensko sú v tomto ohľade výnimkami.Čítajte viac Kyjev ponúka nový tranzit pre Slovensko a Maďarsko. Brusel upokojuje Bratislavu a garantuje pomoc