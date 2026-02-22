Ropa netečie, iskrí sa. Kyjev: Orbán je ako narkoman. A z Budapešti je počuť, že by mohli zničiť Ukrajinu do troch týždňov

Zastavenie toku ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska dávajú Ukrajinci za vinu jednoznačne Rusom, ktorí podľa nich Družbu poškodili pri ostreľovaní. Robert Fico tento týždeň poznamenal, že už neverí nikomu, pretože podľa neho klamú všetci. Najnovšie slovenský premiér pohrozil, že ak ropa nezačne tiecť od pondelka 22. februára, vydá pokyn zastaviť núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu.
Pripomeňme, že už v stredu tento týždeň Fico i maďarský premiér Viktor Orbán rozhodli prerušiť vývoz nafty do tohto susedného štátu. Následne sa začalo aj v Budapešti hovoriť o pozastavení exportu elektrickej energie. Na rozdiel od Slovenska má spor v Maďarsku širší rozmer: Orbán obviňuje Ukrajinu, že Družbu zneužíva ako politicko-ekonomickú zbraň pred maďarskými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 12. apríla.
Hovorca rezortu diplomacie: Ako správanie narkomanov
Silné slová používajú nielen Fico a Orbán, takpovediac za nimi nezaostávajú oficiálni predstavitelia v Kyjeve. Hovorca rezortu ukrajinskej diplomacie Heorhij Tychyj sa sarkasticky vyjadril o závislosti Maďarska na dovoze ruskej ropy. „Prepáčte, ale toto mi naozaj pripomína správanie narkomanov… Je to metafora vysvetľujúca správanie Orbánovej vlády, ktorá si v rozpore s európskou politikou chce udržať závislosť od ruskej ropy a plynu," citovala ho agentúra UNIAN. Bola to reakcia Tychého na zastavenie exportu nafty na Ukrajinu, čiže jeho slová sa nepriamo týkali aj Slovenska, no explicitne ho v tejto vete nespomenul.
Ropovod bol zasiahnutý raketami alebo dronmi už 27. januára, čiže takmer pred štyrmi týždňami. Fico podozrieva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z „nejakých politických hier", lebo podľa spravodajských informácií, na ktoré sa odvoláva slovenský premiér, poškodená časť ropnej tepny je už opravená. Naopak, v Kyjeve tvrdia, že ropa ešte stále nemôže riecť cez Družbu, pričom poukazujú na to, že je riskantné opravovať ropovod, keď existuje riziko ďalších ruských útokov. Podobne ako Fico sa vyjadril Orbán:. „Ropovod Družba je funkčný. Neexistujú nijaké technické prekážky, ktoré by Ukrajincom bránili v obnovení prepravy ropy," citovala ho agentúra MTI.
Vzťahy medzi Maďarskom a Ukrajinou sú dlhodobo zlé. Chvíľami to vyzerá, ako keby sa ocitli na bode mrazu. Kyjev vyčíta Budapešti, že dobre vychádza s Kremľom, pričom existujú aj názory, že orbánovci by privítali rozpad Ukrajiny, po ktorom by jej západný región obývaný etnickými Maďarmi pripadol Maďarsku. Na druhej strane v predvolebnom období silnejú hlasy maďarských politikov, ktorí obviňujú Zelenského zo špinavostí. Jednou z nich má byť podľa nich snaha ovplyvniť výsledok blížiacich sa parlamentných volieb. Keby v nich Orbán neuspel, po dlhých šestnástich rokoch by stratil politickú moc.Čítajte viac Chorvátsko odmieta povoliť prepravu ruskej ropy, Budapešť hrozí zablokovaním miliárd pre Kyjev. Reaguje i MOL
„Ukrajinci majú záujem na tom, aby v Maďarsku bola vláda spriatelená s Ukrajinou… Ukrajina má záujem, aby v Maďarsku nastal chaos, za ktorý zaplatí národ, a takým spôsobom môžu (Ukrajinci) ovplyvniť vytvorenie vlády, ktorá by im vyhovovala," povedal Orbán. Jeho ľudia tvrdia, že zastavením dodávok ropy chce Zelenskyj dosiahnuť zvýšenie cien v Maďarsku, čo by uškodilo popularite vládnuceho Fideszu a tým pádom malo pomôcť hlavne opozičnej strane Tisza, ktorej šéfuje Péter Magyar.
Szijjártó: Nepodľahneme tomuto vydieraniu
Vážny spor komentoval aj maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó: „Ukrajina vydiera Maďarsko zastavením prepravy ropy, aby narušila jej dodávky a zvýšila ceny pohonných hmôt pred voľbami. Tomuto vydieraniu nepodľahneme," napísal na sociálnej sieti X.
Keď Orbán najnovšie podobne ako Fico pohrozil stopnutím dodávok elektriny na Ukrajinu, varoval, že by to malo pre ňu nepríjemné následky: „Veľa elektriny tam smeruje z Maďarska. Ak to zastavíme, udiali by sa zlé veci."Čítajte viac Fico zvažuje zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu. Premiér to pripustil počas diskusie so študentmi
Po zámernom prerušení exportu nafty na Ukrajinu sa objavil aj názor, že Maďarsko by mohlo zraziť svojho suseda na kolená: „Možno predvedieme, ako sa dá Ukrajina zničiť za tri týždne," napísal na sieti X maďarský politológ Zoltán Koskovics v narážke na možný nedostatok pohonných hmôt pre ukrajinské tanky i lietadlá.
Čo sa týka prípadného stopnutia dodávok elektriny, v Kyjeve to považujú za vyhrážanie, ktorým Fico a Orbán idú poruke ruskému lídrovi Vladimirovi Putinovi. Energetický expert Volodymyr Omeľčenko vyslovil domnienku, podľa ktorej v Kremli urobili stávku na to, ako prostredníctvom iných krajín ponoriť Ukrajinu do tmy: „Rusko vidí, že nie je schopné vypnúť ukrajinský systém energetiky, a preto uplatňuje túto schému," povedal pre agentúru UNIAN.
V Kyjeve hovoria, že Orbán cielene vykresľuje Ukrajinu ako nepriateľa
V informačnej vojne medzi Budapešťou a Kyjevom stojí za zmienku to, že kým Orbán vyhlasuje, že Zelenskyj pomáha Magyarovi vyhrať voľby, naopak, Omeľčenko sa nazdáva, že pri poškodení Družby sa Putin spoliehal na iný scenár. Respektíve mu podľa neho išlo o pomoc Fideszu: „Orbán potrebuje vykresliť Ukrajinu ako nepriateľa. Je to zvlášť dôležité pred maďarskými voľbami, keď na Magyara stráca 10 percent. Orbán kričí, že Ukrajina je nepriateľ, že chce, aby Maďari mrzli, aby nemali ropné produkty, aby im chýbala energetická bezpečnosť. Takto chce zjednotiť svojich podporovateľov a nacionalistov, aby vo voľbách zvíťazil."
Iný odborník na energetiku varuje, že Slovensko i Maďarsko si môžu sami sebe urobiť medvediu službu. Hennadij Rjabcov poukázal na to, že oba štáty by mohli čeliť žalobám firiem, ktoré predávajú elektrickú energiu Ukrajincom: „Veľmi pochybujem, že na súde by prešiel zákaz vývozu elektriny z dôvodu poškodenia potrubia na ukrajinskom území," poznamenal pre UNIAN. Rjabcov pritom dodal, že tento postup lídrov v Bratislave a v Budapešti by odporoval záväzkom ich štátov voči EÚ.
Rjabcov si ešte rypol do Maďarov, keď na rozdiel od nich sa stotožňuje s tým, že Družba ešte stále nemôže prepravovať ropu: „Ak nie ste spokojní s tempom práce, pošlite vlastných opravárov. Bezpečnosť síce nemôžeme zaručiť, ale pokojne ich pošlite."
V Moskve viac-menej pritakávajú orbánovcom
Spor si všímajú aj ruskí propagandisti, keď hovoria, že Zelenskyj vydiera svojich susedov: „Kyjev chce prinútiť Bratislavu a Budapešť, aby súhlasili so vstupom Ukrajiny do EÚ," povedal pre server Zvezda energetický expert Igor Juškov.Čítajte viac Fico poslal ostrý odkaz Zelenskému: Buď nám pustíte ropu, alebo vám v pondelok vypneme elektrinu
Čo sa týka rizika, že na Ukrajinu prestane prúdiť elektrina zo Slovenska aj z Maďarska, situácia v štáte, ktorý už štyri roky čelí ruskej agresii, by sa zjavne zhoršila. Slovenský exminister zahraničných vecí Ivan Korčok (Progresívne Slovensko) tvrdí, že Fico sa fakticky vyhráža ukrajinským civilistom, čo označil za cynizmus.
Šéf štátnej firmy Ukrenergo Vitalij Zajčenko upozornil, že už a s výpomocou od Slovákov a Maďarov sa na Ukrajine musia prerušovať dodávky elektriny každý deň na osem až šestnásť hodín. „Bez týchto dodávok nastane kritická situácia: Maďarsko a Slovensko v decembri 2025 zabezpečili 41 % a 21 %všetkého dovozu elektriny na Ukrajinu. Zvyšok pochádzal od Poľska, Rumunska a Moldavska," napísal server Novyje izvestija.