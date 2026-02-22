ONLINE: Ukrajina a Rusko na seba útočili, Kyjevom otriasali explózie. Po výbuchoch v Ľvove hlásia obeť a 15 ranených

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 459 dní
8:35 Výbuchy v meste Ľvov na západe Ukrajiny si z noci na nedeľu vyžiadali život mladej policajtky a spôsobili zranenia najmenej 15 ďalším osobám, uviedli miestne úrady, ktoré explózie označili za teroristický čin. Zatiaľ však neuviedli, kto môže stáť za útokom, keďže bezpečnostné zložky naďalej vyhodnocujú situáciu.
Podľa mestskej prokuratúry došlo k výbuchom krátko po tom, ako polícia prijala hlásenie o vlámaní do obchodu v centre mesta v nedeľu okolo 0.30 h miestneho času (v sobotu 23.30 SEČ).
K prvému výbuchu došlo hneď po príchode prvej policajnej hliadky. Druhá explózia nasledovala o niečo neskôr, keď na miesto dorazila ďalšia hliadka. Úrady uviedli, že pri výbuchu zahynula 23-ročná policajtka. Poškodené boli aj jedno policajné a civilné vozidlo.
„Jednoznačne ide o teroristický čin,“ uviedol primátor mesta Andrij Sadovyj vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook. „Záchranári momentálne poskytujú lekársku pomoc 15 ľuďom, niektorí z nich sú vo veľmi vážnom stave,“ doplnil.
Ľvov, ktorý leží blízko poľských hraníc a ďaleko od frontovej línie, čelí od februára 2022, kedy Rusko začalo svoju rozsiahlu inváziu, sporadickým útokom a bezpečnostným incidentom. Smrteľné výbuchy v centre mesta však naďalej zostávajú vzácnym javom. (tasr)
8:31 V Kyjeve boli v noci na dnes počuť explózie, napísala agentúra AFP, podľa ktorej úrady v tom čase varovali pred hrozbou ruského vzdušného útoku. Podľa serveru RBK-Ukrajina Rusi podnikli kombinovaný úder, teda použili strely aj drony. Útoku podľa neho v noci čelila ukrajinská metropola a tiež mestá Kropyvnyckyj, Mykolajiv alebo Poltava, kde boli počuť výbuchy. Ruské ministerstvo obrany ráno informovalo o nočnom zostrelení 86 ukrajinských dronov.
Zatiaľ nie je jasné, čo explózie v ukrajinských mestách spôsobilo: či zásahy konkrétnych miest, alebo likvidácia ruských vzdušných zbraní ukrajinskou protivzdušnou obranou. V Kyjeve sa explózie podľa RBK-Ukrajina ozývali v noci opakovane. Stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe upozornila na vyjadrenie kyjevských úradov, podľa ktorých ruský úder poškodil obytnú výškovú budovu v hlavnom meste.
Ukrajinské letectvo na platforme Telegram v noci varovalo pred útokmi dronov aj striel. Celkový rozsah posledného ruského vzdušného útoku na Ukrajinu zatiaľ nie je známy.
Ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha medzitým na sieti X uviedol, že v sobotu ruská armáda zaútočila na podnik americkej potravinárskej firmy Mondeléz v meste Trosťanec a zasiahla jednu z výrobných budov. „Našťastie nie sú žiadne obete,“ uviedol Sybiha.
Aj z Ruska prichádzali podľa BBC správy o explóziách, konkrétne z miest Saratov a Engels, kde zasahovala protivzdušná obrana. V druhom menovanom meste sa nachádza ruská základňa strategických bombardérov, na ktorú Ukrajinci útočili už v minulosti, a je tam aj ropný sklad, podotkla BBC.
Ruské ministerstvo obrany ráno na platforme Telegram informovalo o nočnom zostrelení 86 ukrajinských dronov nad ôsmimi ruskými regiónmi a anektovaným ukrajinským polostrovom Krym. Ruský rezort obrany obvykle neuvádza celkový rozsah ukrajinských útokov, ale len zostrelené drony. Neinformuje ani o škodách či obetiach. O tých sa spravidla zmieňujú ruskí regionálni činitelia. (čtk, afp, bbc.com)