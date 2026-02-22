Witkoff hovorí o stretnutí Zelenského s Putinom do troch týždňov. Prísť môže aj Trump

Rusi v noci na dnes opäť zaútočili na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, nasadili desiatky útočných dronov a balistických a riadených striel. Uviedla to v nedeľu ukrajinská armáda. Podľa ruských úradov sa po veľkom ukrajinskom útoku ocitla bez prúdu časť ukrajinskej Záporožskej oblasti, ktorú majú pod kontrolou Rusi.
Ruské útoky zasiahli Kyjev a oblasť okolo hlavného mesta, čiernomorský prístav Odesa a centrálnu časť Ukrajiny. V Kyjevskej oblasti bola zranená najmenej jedna osoba a škody boli hlásené v piatich okresoch.
Poškodených bolo viac ako desať domov, uviedol na platforme Telegram šéf vojenskej správy tejto oblasti Mykola Kalašnik. Podľa šéfa vojenskej správy Odesskej oblasti Oleha Kipera spôsobil nočný útok dronu na energetickú infraštruktúru tohto regiónu niekoľko požiarov. Tie sa medzitým podarilo uhasiť, napísal Kiper na telegrame.
Ukrajinské médiá upozornili na pokračujúce rokovania o ukončení vojny, ktorú pred štyrmi rokmi začalo Rusko. Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff podľa serveru RBK-Ukrajina v rozhovore s americkou televíziou Fox News uviedol, že stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským prezidentom Vladimirom Putinom by sa mohlo uskutočniť v najbližších troch týždňoch.Čítajte viac Rusko zaplatilo cenu, akú nezažila žiadna veľmoc. Putin je rukojemník vlastnej vojny, tvrdia experti
Rusko útočí na ukrajinský energetický systém takmer denne, vyberá si tepelné elektrárne a elektrické rozvodne. Útoky na elektrárne, prenosovú sústavu a na plynárenský sektor sú dôležitými prvkami plnej invázie, ktorú Rusko začalo pred štyrmi rokmi. Moskva uvádza, že sa snaží podkopať schopnosť Ukrajiny bojovať. Útoky na energetické zariadenia v Rusku a v oblastiach, ktoré majú Rusi pod kontrolou, ale vykonávajú aj ukrajinské zložky.
Výpadku prúdu čelí po veľkom ukrajinskom útoku aj časť ukrajinskej Záporožskej oblasti, ktorú majú pod kontrolou Rusi. Podľa agentúry Reuters to uviedol Moskvou dosadený správca Jevhen Balyckyj, v prepise z ruštiny Jevgenij Balickij.
„Zariadenia dôležité pre spoločnosť sú pripojené k záložným zdrojom energie. Generátory bežia, dodávajú vodu a podporujú kritickú infraštruktúru,“ povedal Balyckyj na telegrame. V Luhansku, ktorý je tiež pod kontrolou Ruska, sa po útoku ukrajinského dronu na sklad ropy vznietila palivová nádrž, uviedol Moskvou dosadený správca Leonid Pasečnik.Čítajte viac Zákulisie spravodajského triumfu, ktorý nik nechcel počuť – a zároveň fatálny omyl Západu
Witkoff podľa webu RBK-Ukrajina nevylúčil, že na stretnutí prezidentov Ukrajiny a Ruska by sa mohol zúčastniť aj Trump. „Dúfame, že obom stranám predložíme návrhy, ktoré ich v najbližších troch týždňoch zblížia, a možno povedú aj k dohode medzi Zelenským a Putinom. Mohlo by to skončiť ako trojstranné rokovanie…uvidíme,“ povedal americký vyslanec. Dodal, že Trump nechce organizovať schôdzky, pokiaľ by si myslel, že neprinesú žiadne výsledky.
Útoky na energetickú infraštruktúru poškodili aj ropovod Družba, ktorý vedie cez Ukrajinu a ktorý zásobuje ruskou ropou Slovensko a Maďarsko. Dodávky sú od januárových útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru prerušené.
Obe štáty hrozia, že pokiaľ im Ukrajina neobnoví tranzit ruskej ropy, zastavia jej dodávky elektriny. Bratislava aj Budapešť uvádzajú, že Ukrajina obnovenie dodávok blokuje z politických dôvodov.