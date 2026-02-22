Maďarsko bude blokovať nový balík sankcií EÚ proti Rusku. Otočí iba pod jednou podmienkou

Maďarský premiér Viktor Orbán medzičasom v nedeľu zvolal Radu pre energetickú bezpečnosť. Najdôležitejšou témou stretnutia je koordinácia krokov v dôsledku ukrajinského „energetického vydierania“.
V piatok večer na sociálnej sieti X Orbán a Péter Szijjártó oznámili že Maďarsko bude blokovať pôžičku Európskej únie pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, kým nebude obnovený tranzit ruskej ropy cez ropovod Družba.
„Pokiaľ Ukrajina blokuje ropovod Družba, Maďarsko bude blokovať ukrajinskú vojnovú pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Nenecháme sa vydierať,“ napísal Orbán.
Do Maďarska a na Slovensko neprúdi ropa cez ropovod Družba od 27. januára. Dôvodom má byť ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti.
Orbán a slovenský premiér Robert Fico upodozrievajú Kyjev z politického „vydierania“ Maďarska, ktoré sa stavia proti vstupu Ukrajiny do EÚ. Slovenská vláda pritom v stredu vyhlásila stav ropnej núdze a pohrozila odvetnými opatreniami, ak sa tranzit neobnoví.