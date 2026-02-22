Fio bankaFio banka
Maďarsko bude blokovať nový balík sankcií EÚ proti Rusku. Otočí iba pod jednou podmienkou

Maďarsko bude na pondelkovom zasadnutí Rady pre zahraničné veci v Bruseli blokovať prijatie 20. balíka sankcií Európskej únie proti Rusku. Nepodporí ho, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba, oznámil v nedeľu na sociálnej sieti X šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.

22.02.2026 11:43
Maďarský premiér Viktor Orbán medzičasom v nedeľu zvolal Radu pre energetickú bezpečnosť. Najdôležitejšou témou stretnutia je koordinácia krokov v dôsledku ukrajinského „energetického vydierania“.

Stopka pre ropu. Technická porucha či spor medzi Zelenským a Orbánom? (Video z 19.02.2026)
Video
Kedy budú obnovené dodávky cez ropovod Družba? Ide o technickú poruchu alebo politické taktizovanie? A aká je perspektíva vstupu Kyjeva do Európskej únie? V relácii ta3 Téma dňa diskutovali poslanci NR SR Karol Janas (Hlas) a Jozef Hajko (KDH). / Zdroj: ta3

V piatok večer na sociálnej sieti X Orbán a Péter Szijjártó oznámili že Maďarsko bude blokovať pôžičku Európskej únie pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, kým nebude obnovený tranzit ruskej ropy cez ropovod Družba.

„Pokiaľ Ukrajina blokuje ropovod Družba, Maďarsko bude blokovať ukrajinskú vojnovú pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Nenecháme sa vydierať,“ napísal Orbán.

Do Maďarska a na Slovensko neprúdi ropa cez ropovod Družba od 27. januára. Dôvodom má byť ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti.

Orbán a slovenský premiér Robert Fico upodozrievajú Kyjev z politického „vydierania“ Maďarska, ktoré sa stavia proti vstupu Ukrajiny do EÚ. Slovenská vláda pritom v stredu vyhlásila stav ropnej núdze a pohrozila odvetnými opatreniami, ak sa tranzit neobnoví.

