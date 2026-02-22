Popularita nórskej kráľovskej rodiny prudko klesla. Posledne jej uškodila kauza Epstein

Fio bankaFio banka
Popularita nórskej kráľovskej rodiny po sérii škandálov klesla na historické minimum. Vyplýva to z prieskumu zverejneného v sobotu nórskym verejnoprávnym vysielateľom NRK.

22.02.2026 14:13
Epstein Foto: ,
Dokumenty, ktoré boli súčasťou zverejnených spisov Jeffreyho Epsteina Ministerstvom spravodlivosti USA 2. januára 2026.
Kráľovskú rodinu v súčasnosti podporuje iba 60 percent Nórov. Ide tak o desaťpercentný pokles v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom a podľa NRK je to najnižšia zaznamenaná podpora v histórii.

Meno princeznej Mette-Marit sa viackrát objavilo v dokumente zverejnenom americkým ministerstvom spravodlivosti, ktorý odhaľuje spojitosti medzi ňou a nebohým odsúdeným americkým sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom.

Syn princeznej Marius Borg Höiby, ktorý sa jej narodil vo vzťahu s Mortenom Borgom niekoľko rokov pred sobášom s nórskym korunným princom Haakonom, je obžalovaný v 38 prípadoch vrátane štyroch znásilnení. Dvadsaťdeväťročný muž sa k niektorým trestným činom priznal, no obvinenia zo znásilnení popiera.

Ďalší prieskum verejnej mienky, ktorý zverejnila stanica TV2 koncom januára, ukazuje, že podľa 47,6 percenta respondentov by sa Mette-Marit nemala stať kráľovnou. Naopak, 28,9 percenta respondentov uvádza, že by mala zastávať tento post. Kráľ Harald V. (89) zostáva na základe prieskumu naďalej najobľúbenejším členom kráľovskej rodiny s 9,2 bodu z desiatich.

Nórsky korunný princ Haakon Čítajte viac S Epsteinom bola v úzkom kontakte aj budúca nórska kráľovná, teraz si sype popol na hlavu. Jej syna opäť zatkli
