Štyri roky ruskej invázie, 12 rokov vojny, státisíce mŕtvych. Svet sa bojí apokalypsy, Ukrajina jej čelí

Čierny scenár?
„Len v januári sme sa museli brániť pred šesťtisíc útočnými dronmi, viac ako 150 ruskými raketami rôznych typov a viac ako päťtisíc kĺzavými bombami. Je to tak každý mesiac,“ opísal na februárovej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii situáciu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Hlava štátu pripomenula, že väčšina útokov na Ukrajine smeruje na kritickú infraštruktúru. „Na Ukrajine nezostala ani jedna elektráreň, ktorú by ruské útoky nepoškodili. Ani jedna," zdôraznil Zelenskyj. V januári Ukrajinci čelili priemernej teplote okolo mínus 5,8 stupňa Celzia. V noci neraz klesla pod mínus 20 stupňov.
„Predstavte si to nad vlastným mestom – zničené ulice, domy, školy presunuté pod zem. Toto je každodenný život na Ukrajine, samozrejme, kvôli Rusku. Je to tak už dlhé štyri roky,“ zdôraznil v Mníchove Zelenskyj.
Pre svet by to malo byť varovanie, myslí si Olexander Krajev z Ukrajinskej rady pre zahraničné vzťahy – Ukrainian Prism.
„Ak by som mal povedať niečo všeobecné o Ukrajincoch po týchto štyroch rokoch totálnej invázie a 12 rokoch ruskej vojny, myslím si, že nám to prinieslo nielen krízy, problémy a tragédie, ale aj nový spôsob chápania reality, nový spôsob odolnosti a súdržnosti spoločnosti. V súčasnosti majú naši vojaci a civilisti obrovské množstvo veľmi praktických skúseností s tým, ako fungovať v modernom svete, v medzinárodnom systéme, ktorý nás, žiaľ, vrátil späť do čias totálnej vojny a veľkých konfliktov, ktoré prekračujú kontinenty. Žijeme teda v dobe, keď ostatní ľudia nie sú pripravení na apokalypsu, hoci tá môže prísť,“ povedal pre Pravdu Krajev.
Je to príliš čierny scenár? Možno. „Ale Ukrajinci sú tí, ktorí v ňom už žijú a môžu o ňom poučiť všetkých ostatných. Preto ma veľmi teší, že napríklad nemecký Bundeswehr chce využiť znalosti našich vojakov. Vidím, že Briti či Francúzi robia to isté. Takže v podstate Ukrajinci tvoria akési centrum priamych skúseností s prežitím novej reality, ktorej čelíme,“ vysvetlil Krajev.
Ruská invázia na Ukrajinu sa z viacerých aspektov za štyri roky stala skutočným globálnym konfliktom. Kyjev, ktorý sa bráni, podporujú západní spojenci dodávkami zbraní a finančne v súlade s medzinárodným právom. Agresor z Moskvy má však tiež verných partnerov, hoci začal nelegálnu a nevyprovokovanú vojnu.
„Čína by mohla zavolať Vladimirovi Putinovi a ukončiť túto vojnu zajtra zastavením predaja technológií s dvojakým použitím (majú civilné aj vojenské využitie, pozn. red.),“ povedal na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii americký veľvyslanec pri NATO Matthew Whitaker.
Rusko priamo vojensky podporujú krajiny ako Irán a Severná Kórea. Moskva z Teheránu získala bezpilotné stroje, najmä šahídy, ktoré stále zdokonaľuje.
„Keď dal iránsky režim prvýkrát Rusku drony, boli to jednoduché zbrane. Dali sa ľahko zostreliť. Teraz je šahíd iný. Má prúdový motor, dokáže lietať v rôznych výškach. V reálnom čase ho môže navádzať operátor. Na dosiahnutie cieľa vie použiť Starlink. Môže dokonca niesť iné drony – pôsobiť ako matka," ozrejmil na mníchovskej konferencii Zelenskyj.
Pred niekoľkými rokmi to bol aj pre mnohých expertov takmer nepredvídateľný vývoj. Nikto by ani náhodou nepredpovedal, že po boku ruských agresorov budú bojovať severokórejskí vojaci. Keď v januári 2024 podpísalo 48 krajín výzvu, ktorou odsúdili presun zbraní medzi Moskvou a Pchjongjangom, Slovensko sa k nej odmietlo pripojiť. Premiér Robert Fico tvrdil, že na to nie sú dôkazy. Dnes severokórejský diktátor Kim Čong-un otvorene hovorí o vojakoch z KĽDR, ktorí zahynuli v ruskej vojne, ako o mladých martýroch, ktorí položili životy za vlasť.
Zapojenie Pchjongjangu do vojny je súčasťou „globalizácie" Putinovej invázie na Ukrajinu. Môže mať vplyv na bezpečnostnú situáciu na Kórejskom polostrove aj v širšom indopacifickom regióne. „V Rusku sa momentálne nachádza 10 000 severokórejských vojakov. Je mimoriadne nebezpečné, že získavajú vedomosti o modernej hybridnej vojne. Učia sa čeliť raketám a rôznym typom dronov," uviedol pre japonskú agentúru Kjódo Zelenskyj s tým, že jednotky z KĽDR môžu znalosti a vojenské zručnosti získané v Rusku použiť po návrate domov.
Mierové rokovania
Podľa analýzy Centra pre strategické a bezpečnostné štúdie môže už na jar počet obetí – mŕtvych, zranených a nezvestných – Putinovej vojny prekročiť dva milióny. Na pokračujúcom krviprelievaní nič nezmenilo ani niekoľko kôl ukrajinsko-ruských rokovaní, ktoré spoluorganizujú Američania.
Na vládu v Kyjeve rastie tlak aj zo strany prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý chcel vojnu ukončiť do 24 hodín. Objavili sa aj návrhy, aby sa Ukrajina vzdala celého Donbasu, a to napriek tomu, že Rusko tento región nemá plne pod kontrolou. Ukrajina v zásade navrhuje zmrazenie vojny na súčasnej frontovej línii a pokračovanie rokovaní.
„Rusi minulý týždeň v podstate sabotovali vyjednávania v Ženeve. Predtým v Abú Zabí to bolo lepšie – tam sa urobil krok vpred, Ženeva znamenala dva kroky vzad. Moskva do Švajčiarska vyslala Vladimira Medinského. Je to zástanca tvrdej línie a jastrab. Predstavuje putinovský prístup, ktorý v podstate blokuje akúkoľvek možnú dohodu a skutočnú diplomaciu. Rusi si myslia, že momentálne sú schopní vojensky postupovať. Hoci za posledný týždeň stratili viac ako 200 štvorcových kilometrov, stále sú presvedčení, že im nové ofenzívy prinesú výsledky. Z ich pohľadu sú až potom ochotní pristúpiť na skutočné rokovania a prípadnú dohodu o prímerí,“ skonštatoval Krajev.