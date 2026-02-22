Toto je Rusko, ktoré vám televízie nechcú ukázať! Čo o ňom zistili rumunskí vlogeri?

„Pozrite sa, ako je tu krásne,“ nadchýnal sa na jednom z videozáznamov Cristian (Cristi). Výraz „krásne“ používali pri hodnotení toho, čo v Rusku videli, dosť často. Ich správy boli vôbec plné superlatívov. Napokon, spočiatku šlo všetko hladko.
Cristi a Denisa sú dvaja rumunskí vlogeri, ktorí sa svojim sledovateľom na sociálnych sieťach prihovárajú prostredníctvom videonahrávok. V januári sa rozhodli navštíviť Rusko, aby dokázali, že informácie, ktoré o ňom zverejňujú na Západe, nie sú objektívne.
Precestovali niekoľko miest a nakrútili 18 videí, kde chválili, ako dobre sa tam žije. „Toto je Rusko, ktoré vám televízie nechcú ukázať! Čisté ulice a nízke ceny,“ zhrnuli svoje dojmy.
Spravili aj zopár rozhovorov s obyvateľmi a v meste Uľjanovsk navštívili rodinu, ktorá sa tam prisťahovala z Rumunska. Jej členovia si pochvaľovali, ako rýchlo prebehla integrácia, pričom Rusko nazvali „druhým domovom“.
Na otázku, či je tam život taký ťažký, ako ho vykresľuje rumunská televízia, odpovedali, že je to lož a televíziám sa nedá veriť.
Denisu vo viacerých videách zaujali „mimoriadne nízke ceny“ v supermarketoch. Bez toho, aby porovnala platy alebo kúpnu silu obyvateľstva, kritizovala, že v Rumunsku sú ceny oveľa vyššie.
Podobné rozdiely dvojica našla i v kvalite bývania. Na záberoch akejsi luxusnej štvrte „na okraji Petrohradu“ prezentovala, že ulice sú veľmi čisté, čo sa nedá povedať o periférii Bukurešti. „Prišli sme do skutočného Ruska, nie do toho, aké vám ukazujú v televízii,“ zdôraznili mladí Rumuni.
No zatiaľ čo s nadšením opisovali „bohatý život Rusov", v žiadnej reportáži nespomenuli odvrátenú stranu – agresiu proti Ukrajine, nedostatok niektorých druhov tovaru, chudobu v odľahlých dedinách a regiónoch, cenzúru, moc oligarchov, likvidovanie akejkoľvek opozície či potláčanie ľudských práv. „Je tu sloboda!" ubezpečovali vo svojich videách.
Zrazu sa však všetko pokazilo. Cristi a Denisa, pôvodným povolaním fotograf a manažérka medzinárodného obchodu, si totiž zaumienili, že po európskej časti Ruska spoznajú aj život na Sibíri.
Odleteli teda do čínskeho mesta Charbin, aby si tam predĺžili ruské víza a dokúpili zimné oblečenie. Víza si síce vybavili, no keď potom prileteli do Vladivostoku, nastal šok. Už pri pasovej kontrole ich odviedli policajti a odovzdali pracovníkom Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).
„Považovali nás za zločincov. Vyzliekli nás, mňa do boxeriek a moju ženu len do nohavičiek a podprsenky,“ citoval Cristiho rumunský denník Adevărul.
„Boli sme veľmi unavení, oni nás ponižovali, držali nás v hrozných podmienkach,“ posťažovala sa Denisa, ktorú bez jedla a vody zavreli do cely s cudzími mužmi.
Zobrali im aj odtlačky prstov a vzorky DNA. Po tvrdom výsluchu, kde ich obviňovali zo špionáže, ich napokon 6. februára deportovali späť do Číny. Letenky si museli zaplatiť sami. A do Ruska sa už tak skoro nevrátia…