Macron poslal Trumpovi list. Žiada ho v ňom o zrušenie sankcií, označil ich za nespravodlivé

Macron v liste uviedol, že sa osobne obracia na Trumpa so žiadosťou, aby prehodnotil sankcie, ktoré označil za nespravodlivo uvalené. AFP sa odvoláva na výňatky z listu, do ktorých nahliadla. O jeho existencii ako prvý informoval týždenník La Tribune Dimanche.
Breton má zakázaný vstup do Spojených štátov od decembra 2025 vzhľadom na svoju prácu na regulácii digitálnych platforiem v Európskej únii, ktorú Trumpova vláda považuje za obmedzovanie slobody prejavu.
Macron v liste píše, že tieto sankcie zasahujú do práva EÚ na regulovanie aktivít v rámci svojich hraníc, pričom prepisy Únie sa v žiadnom prípade nevzťahujú na územie USA.
Francúzsky sudca Guillou je na sankčnom zozname Washingtonu od augusta 2025 spolu s ďalšími sudcami ICC, a to pre účasť na vydaní zatykača tohto súdu na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Okrem zákazu vstupu do USA mu jeho francúzska banka zrušila kartu americkej firmy Visa a zablokovali mu prístup k americkým online službám ako Airbnb a Amazon. Macron v liste uviedol, že takéto sankcie porušujú nezávislosť súdnictva.