Macron poslal Trumpovi list. Žiada ho v ňom o zrušenie sankcií, označil ich za nespravodlivé

Francúzsky prezident Emmanuel Macron nedávno zaslal svojmu americkému partnerovi Donaldovi Trumpovi list, v ktorom ho požiadal o zrušenie sankcií voči viacerým európskym osobnostiam vrátane bývalého eurokomisára Thierryho Bretona a sudcu Medzinárodného trestného súdu (ICC) Nicolasa Guilloua.

22.02.2026 18:16
Emmanuel Macron, Donald Trump Foto: ,
Francúzsky prezident Emmanuel Macron a šéf Bieleho domu Donald Trump počas stretnutia v Bielom dome 24. februára 2025
Macron v liste uviedol, že sa osobne obracia na Trumpa so žiadosťou, aby prehodnotil sankcie, ktoré označil za nespravodlivo uvalené. AFP sa odvoláva na výňatky z listu, do ktorých nahliadla. O jeho existencii ako prvý informoval týždenník La Tribune Dimanche.

Breton má zakázaný vstup do Spojených štátov od decembra 2025 vzhľadom na svoju prácu na regulácii digitálnych platforiem v Európskej únii, ktorú Trumpova vláda považuje za obmedzovanie slobody prejavu.

Macron v liste píše, že tieto sankcie zasahujú do práva EÚ na regulovanie aktivít v rámci svojich hraníc, pričom prepisy Únie sa v žiadnom prípade nevzťahujú na územie USA.

Francúzsky sudca Guillou je na sankčnom zozname Washingtonu od augusta 2025 spolu s ďalšími sudcami ICC, a to pre účasť na vydaní zatykača tohto súdu na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Okrem zákazu vstupu do USA mu jeho francúzska banka zrušila kartu americkej firmy Visa a zablokovali mu prístup k americkým online službám ako Airbnb a Amazon. Macron v liste uviedol, že takéto sankcie porušujú nezávislosť súdnictva.

