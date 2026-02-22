Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Irán nevylučuje útok na americké základne, ak ho USA napadnú. Arákčí sa chce stretnúť s Witkoffom

Irán nevylučuje útok na americké základne, ak ho USA napadnú. Arákčí sa chce stretnúť s Witkoffom

Naďalej existuje dobrá šanca na diplomatické riešenie sporu medzi Iránom a Spojenými štátmi o jadrový program Teheránu, myslí si iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. V nedeľňajšom rozhovore pre stanicu CBS však varoval, že ak by Washington podnikol útok, Teherán bude reagovať a nevylúčil ani úder na americkú základňu na Blízkom východe.

22.02.2026 21:47
Arákčí Foto: ,
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí
debata (1)

„Ak nás USA napadnú, bude to akt agresie a naša odpoveď bude aktom sebaobrany. Je to oprávnené, legitímne. Naše rakety nemôžu zasiahnuť americké územie. Je teda zrejmé, že musíme urobiť niečo iné,“ uviedol iránsky minister a ako jednu z možností spomenul útok na americkú základňu v regióne.

Trump dal Iránu maximálne 15 dní: Ak sa nedohodneme, stanú sa veľmi zlé veci
Video
Zdroj: Reuters

Zároveň však zdôraznil, že naďalej verí v urovnanie sporu. „Verím, že stále existuje dobrá šanca na diplomatické riešenie, ktoré bude výhodné pre obe strany,“ povedal s tým, že vyjednávači v súčasnosti pracujú na jednotlivých prvkoch možnej dohody a na návrhu jej textu. V otázke obohacovania uránu, proti ktorému sa USA stavajú, podčiarkol, že Irán má ako suverénny štát právo rozhodovať o svojich krokoch samostatne.

Arakčí tiež naznačil, že nové kolo rokovaní s vysokopostavenými americkými vyjednávačmi by sa mohlo uskutočniť už vo štvrtok v Ženeve. „Verím, že keď sa stretneme, pravdepodobne tento štvrtok opäť v Ženeve, budeme môcť pracovať na prvkoch (dohody), pripraviť dobrý text a rýchlo dospieť k dohode,“ uviedol.

Portál Axios s odvolaním sa na svoje zdroje predtým informoval, že americkí vyjednávači vrátane Stevea Witkoffa sú pripravení na ďalšie kolo rozhovorov v piatok, ak v najbližších dvoch dňoch dostanú podrobný iránsky návrh jadrovej dohody.

Donald Trump Čítajte viac Trump zvažuje obmedzený útok na Irán. K Blízkemu východu sa blíži najmodernejšia lietadlová loď sveta
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Irán #Blízky východ #Steve Witkoff
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"