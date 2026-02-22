Historický moment. V bazilike v Assisi vystavili pozostatky svätého Františka po takmer ôsmich storočiach

Fio bankaFio banka
Telesné pozostatky katolíckeho svätca Františka z Assisi vystavili v nedeľu verejne po prvý raz po takmer ôsmich storočiach. Jeho rodné mesto v strednom Taliansku očakáva pri tejto príležitosti počas najbližšieho mesiaca státisíce návštevníkov.

22.02.2026 22:01
Italy St. Francis / František z Assisi / Foto: ,
Pútnici si uctievajú pozostatky svätého Františka počas prvého verejného vystavenia v Bazilike svätého Františka pri príležitosti 800. výročia úmrtia svätca v Assisi 22. februára 2026
Relikvie sprístupnili v Bazilike svätého Františka v Assisi do 22. marca, a to pri príležitosti tohtoročného 800. výročia svätcovho úmrtia. Podľa Rehole menších bratov (františkánov) sa prihlásilo už takmer 400-tisíc ľudí z celého sveta, ktorí si ich chcú pozrieť.

Pozostatky svätca boli storočia uložené v kamennom sarkofágu. V sobotu rakvu slávnostne premiestnili z krypty do baziliky. Františkove kosti si teraz možno pozrieť v jej Dolnom chráme vo vitríne z hrubého nepriestrelného skla.

František z Assisi (1181/82 – 1226) je jedným z najznámejších svätých katolíckej cirkvi. V roku 1228, dva roky po smrti, ho pápež Gregor IX. vyhlásil za svätého a v roku 1939 ho pápež Pius XII. vyhlásil za patróna Talianska. Jeho meno si po zvolení za pápeža vybral aj Jorge Mario Bergoglio, ktorý zomrel minulý rok.

Uloženie pozostatkov pápeža Františka v Santa Maria Maggiore (Video z 26.04.2025)
Pozostatky pápeža Františka uložili mimo Vatikánu v rímskej bazilike v Bazilike Santa Maria Maggiore. / Zdroj: ta3

František, syn bohatého obchodníka so súknom z mesta Assisi, opustil začiatkom 13. storočia ako 20-ročný rodinu a svoj život zasvätil viere žijúc ako pustovník v dobrovoľnej chudobe. Zomrel 3. októbra 1226 večer tak, ako si to prial, vyzlečený na holej zemi.

Na druhý deň ho pochovali v Kostole sv. Juraja v Assisi. V roku 1818 pápež Pius VII. povolil františkánom hrob odkryť – odvtedy sa jeho kosti viackrát vedecky skúmali a ich pravosť bola niekoľkokrát potvrdená, naposledy v roku 2015.

