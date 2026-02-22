Historický moment. V bazilike v Assisi vystavili pozostatky svätého Františka po takmer ôsmich storočiach

Relikvie sprístupnili v Bazilike svätého Františka v Assisi do 22. marca, a to pri príležitosti tohtoročného 800. výročia svätcovho úmrtia. Podľa Rehole menších bratov (františkánov) sa prihlásilo už takmer 400-tisíc ľudí z celého sveta, ktorí si ich chcú pozrieť.
Pozostatky svätca boli storočia uložené v kamennom sarkofágu. V sobotu rakvu slávnostne premiestnili z krypty do baziliky. Františkove kosti si teraz možno pozrieť v jej Dolnom chráme vo vitríne z hrubého nepriestrelného skla.
František z Assisi (1181/82 – 1226) je jedným z najznámejších svätých katolíckej cirkvi. V roku 1228, dva roky po smrti, ho pápež Gregor IX. vyhlásil za svätého a v roku 1939 ho pápež Pius XII. vyhlásil za patróna Talianska. Jeho meno si po zvolení za pápeža vybral aj Jorge Mario Bergoglio, ktorý zomrel minulý rok.
František, syn bohatého obchodníka so súknom z mesta Assisi, opustil začiatkom 13. storočia ako 20-ročný rodinu a svoj život zasvätil viere žijúc ako pustovník v dobrovoľnej chudobe. Zomrel 3. októbra 1226 večer tak, ako si to prial, vyzlečený na holej zemi.
Na druhý deň ho pochovali v Kostole sv. Juraja v Assisi. V roku 1818 pápež Pius VII. povolil františkánom hrob odkryť – odvtedy sa jeho kosti viackrát vedecky skúmali a ich pravosť bola niekoľkokrát potvrdená, naposledy v roku 2015.