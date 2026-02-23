ONLINE: Zelenskyj: Putin už rozpútal tretiu svetovú vojnu. Prehrávame? Samozrejme, že nie!

Najdôležitejšie udalosti
6:00 Ruský vodca Vladimir Putin už rozpútal tretiu svetovú vojnu a je nevyhnutné ho zastaviť, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore, ktorý poskytol britskej stanici BBC v predvečer štvrtého výročia rozpútania vojny Ruska proti Ukrajine. Zelenskyj uisťoval, že Ukrajina vojnu neprehráva, a rezolútne sa ohradzoval proti prípadným ústupkom Putinovi. Ohľadom spoľahlivosti amerického prezidenta Donalda Trumpa podotkol, že bezpečnostné záruky od USA by mali platiť 30 rokov a mal by ich schváliť Kongres USA, pretože prezidenti sa menia, ale inštitúcie zostávajú.
Ruský prezident si ako podmienku pre prímerie kladie, aby Kyjev stiahol ukrajinských vojakov zo strategicky dôležitých miest, ktoré Rusko nedokázalo dobyť bez ohľadu na smrť desiatok tisíc ruských vojakov.
„Myslím si, že Putin ju (tretiu svetovú vojnu) už začal. Otázka znie, koľko územia sa mu podarí dobyť a ako ho zastaviť,“ povedal Zelenskyj. „Rusko chce svetu vnútiť iný spôsob života a zmeniť životy, ktoré si ľudia sami zvolili,“ dodal.
K ruskej požiadavke, aby sa Ukrajina vzdala zvyšnej pätiny Doneckej oblasti na východe krajiny, ktorú stále bráni, a tiež ďalšieho územia v Chersonskej a Záporožskej oblasti na juhovýchode krajiny, Zelenskyj uviedol, že nejde len o územie, ale aj o opustenie státisícov Ukrajincov, ktorí tam žijú, a o oslabenie ukrajinských pozícií. „Som si istý, že toto ‚odstúpenie‘ by rozdelilo našu spoločnosť,“ povedal. Je presvedčený, že ústupok by ruského prezidenta uspokojil len na chvíľu, kým by znovu nabral silu, a tak by mohlo trvať najviac pár rokov, kým by Putin pokračoval vo vojne.
„Prehrávame? Samozrejme, že nie!“ vyhlásil Zelenskyj. Víťazstvo bude podľa neho znamenať návrat Ukrajincov k normálnemu životu, pretože sa skončí zabíjanie ľudí. Ale víťazstvo v širšom zmysle by podľa ukrajinského prezidenta predstavovalo odstránenie globálnej hrozby, ktorá vychádza z Moskvy. „Zastaviť Putina, nenechať ho okupovať Ukrajinu – to by bolo víťazstvo sveta,“ mieni. V širšej perspektíve si myslí, že je len otázkou času, kedy Ukrajina získa späť všetky územia, ktoré okupuje Rusko. Pokúsiť sa o ich oslobodenie už teraz by však znamenalo stratiť vo vojne milióny ľudí.
„Taktiež nemáme zodpovedajúce množstvo zbraní. To nezávisí len od nás, ale aj od našich partnerov,“ poznamenal. Návrat k medzinárodne uznaným hraniciam z roku 1991 by považoval za víťazstvo spravodlivosti.
V odpovedi na otázku, či verí americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý svojho času Zelenského – podobne ako Putin – nepravdivo obvinil, že je diktátor a že rozpútal vojnu, sa ukrajinský prezident podľa BBC najprv rozosmial: „Nie som diktátor a vojnu som nezačal.“
„Nejde len o prezidenta Trumpa, hovoríme o Amerike. Všetci sme prezidentmi na určité obdobie. Napríklad chceme (od USA bezpečnostné) záruky na 30 rokov. Politické elity sa budú meniť, vodcovia sa budú meniť,“ poznamenal. Z dobrého dôvodu by záruky mal schváliť Kongres USA. „Kongres je potrebný. Pretože prezidenti sa menia, ale inštitúcie zostávajú,“ dodal.