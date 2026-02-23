Ruská ambasáda provokuje obrovským heslom. Transparent rozčúlil Južnú Kóreu a žiada jeho odstránenie

Transparent s dĺžkou približne 15 metrov vo farbách ruskej vlajky a s nápisom v ruštine bol vyvesený na fasáde veľvyslanectva v centre Soulu pred štvrtým výročím vpádu ruských vojsk na Ukrajinu z 24. februára 2022. Transparent zostal na mieste aj dnes, poznamenal Reuters.
Ministerstvo vo svojom vyhlásení zopakovalo stanovisko Južnej Kórey, že ruská invázia na Ukrajinu je nezákonná. Ministerstvo rovnako uviedlo, že vojenská spolupráca medzi Ruskom a KĽDR by mala skončiť, a označilo ju za vážnu hrozbu pre bezpečnosť Južnej Kórey a porušenie Charty OSN a rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.
Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.
Ruské veľvyslanectvo v Soule sa zatiaľ nepodarilo telefonicky kontaktovať. Automatická hlasová správa uvádzala, že veľvyslanectvo bolo dnes zatvorené kvôli štátnemu sviatku, poznamenal Reuters. Rusko dnes slávi Deň obrancu vlasti.
Ruskí diplomati v Soule podľa ruských médií vyhlásili, že transparent „Víťazstvo bude naše“ má historický a sviatočný charakter, nie je proti nikomu zameraný a heslo, v Rusku dobre známe, súvisí s dejinami, predovšetkým s mobilizáciou sovietskeho ľudu počas druhej svetovej vojny. „Vychádzame z toho, že vyvesenie transparentu prispeje k vlasteneckému zomknutiu Rusov a že by vzhľadom na túto historickú súvislosť nemalo urážať ničie city,“ uviedlo veľvyslanectvo podľa internetových novín Gazeta.ru. Použitie transparentu na diplomatickom zastúpení je podľa ruských diplomatov bežná prax a po sviatkoch bude transparent zvesený.
Gazeta.ru dodala, že Soul zvažuje, či sa pripojí k iniciatíve krajín Severoatlantickej aliancie na podporu Ukrajiny zvanej PURL, teda k nákupom amerických zbraní pre Ukrajinu. Hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová už varovala, že Moskva by mohla podniknúť odvetné kroky, „vrátane asymetrických opatrení“.
Moskva sa na pozadí vojny proti Ukrajine zblížila s KĽDR, ktorá ju podporila aj vyslaním severokórejských vojakov. Na oplátku za to podľa analytikov získala finančnú pomoc, vojenské technológie a dodávky potravín a energií.
Ruský veľvyslanec v Južnej Kórei Georgij Zinovjev začiatkom tohto mesiaca podľa médií ocenil úlohu severokorejských vojsk v bojoch v ruskej Kurskej oblasti. V rámci dohody s Ruskom z roku 2024 vyslala Severná Kórea približne 14 000 vojakov bojovať po boku ruských vojakov proti Ukrajine. V bojoch ich podľa juhokórejských, ukrajinských a západných zdrojov bolo zabitých viac ako 6 000, pripomenul Reuters.