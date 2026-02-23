Vojna na Ukrajine sa dostala do strategickej slepej uličky, z ktorej sa dá dostať len troma spôsobmi

Ani jedna zo strán dnes podľa neho nemá kapacitu dosiahnuť rozhodujúce víťazstvo. Ukončenie konfliktu by si vyžadovalo zásadný prielom – či už v oblasti doktríny, organizácie vojsk alebo technológií – prípadne politický kolaps jednej zo strán.
Vo svojom blogu Ryan konštatuje, že pri pohľade na vývoj na fronte aj v diplomacii za posledný týždeň strategické zmeny sú stále v nedohľadne.
Podľa analytika ruské sily pokračujú v systematických operáciách nielen na zemi, ale aj vo vzduchu a v informačnom priestore. „Ruské vojská pokračujú vo svojich metodických operáciách na zemi na Ukrajine, na nebi nad líniou frontu a nad ukrajinskými mestami, ako aj v mysliach západných politikov a civilistov. Medzitým v Ženeve diskusia o politických a vojenských aspektoch vojny a o dosiahnutí životaschopného a trvalého mieru naďalej vykazuje len nepatrný pokrok,“ uvádza.
Ryan upozorňuje, že deklarovaný pokrok v mierových rokovaniach, o ktorom hovoria Spojené štáty, sa týka predovšetkým technickej otázky monitorovania prípadného prímeria. Kľúčový problém však zostáva nevyriešený – samotné podmienky, za akých by k prímeriu malo dôjsť.
Moskva trvá na odovzdaní Donbasu, zatiaľ čo Kyjev takýto krok odmieta. V tejto zásadnej politickej otázke podľa analytika nedošlo k žiadnemu posunu.
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.
Ryan zároveň pripomína hodnotenie, podľa ktorého neochota ruského prezidenta Vladimira Putina ustúpiť vychádza z presvedčenia, že ruská ekonomika dokáže dlhodobý konflikt financovať. Sám však o tejto kalkulácii pochybuje. „Ekonomický tlak narastá napriek povrchnej stabilite. Avšak samotné ekonomické opatrenia (sankcie) nezmenia Putinove strategické kalkulácie ohľadom vojny na Ukrajine,“ píše.
Generál vo výslužbe je presvedčený, že Kremeľ sa snaží podlomiť morálku ukrajinskej spoločnosti systematickými útokmi na energetickú infraštruktúru. Domnieva sa však, že tento plán nemusí vyjsť.
„Priepasť medzi ruskou stratégiou a preukázanou ukrajinskou odolnosťou opäť svedčí o tom, že Putinovo rozhodovanie zostáva zásadne odtrhnuté od reality,“ uvádza Ryan.Čítajte viac Štyri roky ruskej invázie, 12 rokov vojny, státisíce mŕtvych. Svet sa bojí apokalypsy, Ukrajina jej čelí
V hodnotení situácie na bojisku sa venuje aj ukrajinskému protiútoku v Záporožskej oblasti. Hoci ide pravdepodobne o najväčšie znovuzískanie územia od roku 2023 a vo februári sa ukrajinským silám podarilo oslobodiť takmer 300 štvorcových kilometrov, podľa analytika to zásadne nezmení smerovanie vojny.
„Ukrajinské vojská preukazujú vynikajúce taktické majstrovstvo a schopnosť využívať slabiny Ruska, keď sa naskytnú príležitosti. V súčasnosti im však chýba dostatočný počet útočných formácií na dlhotrvajúce ofenzívne operácie na rozsiahlych územiach,“ píše.
Vzhľadom na blížiace sa štvrté výročie plnoformátovej ruskej invázie Ryan predpovedá, že vojna sa pravdepodobne potiahne „do jari 2026 a veľmi pravdepodobne aj po nej“. Situáciu prirovnáva k historickým konfliktom, ktoré sa rovnako zasekli v dlhodobom patovom stave.
Z takejto situácie podľa neho vedú len tri možné cesty: zásadné zlepšenie operačnej doktríny, organizácie alebo technologický prielom jednej zo strán; kolaps politickej vôle jednej zo strán v dôsledku neúspechov, masovej nespokojnosti či tlaku spojencov; alebo kombinácia oboch faktorov.
Ak sa nič z toho nestane, vyhliadky sú pochmúrne. „Ak sa tieto faktory nezohľadnia, rok 2026 bude pravdepodobne svedkom ešte väčších bojov, ešte väčšej deštrukcie a ešte väčšieho krviprelievania,“ uzatvára analytik.